Gaza : Trump affirme être proche d’un accord après une réunion avec des dirigeants régionaux

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis étaient « proches de conclure un accord » pour mettre fin à la guerre à Gaza. Cette annonce intervient après une réunion multilatérale qu’il a qualifiée de « formidable », organisée mercredi en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, avec les dirigeants de huit pays arabes et musulmans, dont la Turquie.

Lors d’une rencontre publique dans le Bureau ovale avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, Trump a indiqué qu’« un grand nombre de décisions ont été prises » au cours de cette réunion. À cette occasion, il a présenté un plan en 21 points visant à instaurer un cessez-le-feu, à récupérer tous les otages et à mettre en place une autorité non contrôlée par le Hamas pour gouverner la bande de Gaza.

« Je dois encore rencontrer les dirigeants israéliens. Ils savent ce que je veux. J’espère que nous pourrons y parvenir, car beaucoup de gens meurent », a déclaré Trump.

Le président a ajouté que des mesures concrètes pourraient être prises « dès aujourd’hui », sans toutefois donner de détails.