Google Maps rebaptise le golfe du Mexique en "golfe d'Amérique"

Google a commencé à modifier ses cartes pour inclure l'appellation "golfe d'Amérique" aux côtés de "golfe du Mexique", suite à une proclamation de l'ancien président Donald Trump du 9 février 2025. Cette décision intervient après que Trump a déclaré cette date "Journée du golfe d'Amérique" lors de son voyage vers le Super Bowl à La Nouvelle-Orléans. Dans un tweet explicatif, Google a justifié ce changement en invoquant sa "politique de longue date consistant à se conformer aux dénominations gouvernementales officielles pour la cartographie". L'entreprise précise que les données concernant le territoire américain ont été mises à jour conformément au Système d'information sur les noms géographiques.

Initialement, Google avait prévu de n'appliquer ce changement que pour les utilisateurs situés aux États-Unis. La société s'est également engagée à modifier le nom du mont Denali en mont McKinley si Trump concrétise sa promesse de le rebaptiser.

Le décret exécutif original, signé le 20 janvier, ordonne au Secrétaire à l'Intérieur de "prendre toutes les mesures appropriées pour renommer en 'golfe d'Amérique' la zone du plateau continental américain délimitée au nord-est, au nord et au nord-ouest par les États du Texas, de la Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama et de la Floride, et s'étendant jusqu'à la frontière maritime avec le Mexique et Cuba dans la zone précédemment nommée golfe du Mexique."

"Cette mise à jour cartographique s'inscrit dans notre engagement à refléter les désignations officielles", a déclaré un porte-parole de Google, ajoutant que "l'entreprise continuera à suivre les évolutions des nomenclatures géographiques officielles." La société a également précisé que les cartes afficheront les deux dénominations pendant une période de transition, permettant aux utilisateurs de s'habituer progressivement au changement.