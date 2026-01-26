Greg Bovino, symbole controversé de la politique d’immigration de Donald Trump

Greg Bovino, visage émacié et cheveux ras, incarne la ligne dure de l’administration Trump sur l’immigration. Descendant d’immigrés italiens et originaire de Caroline du Nord, ce haut responsable fédéral n’hésite pas à intervenir personnellement sur le terrain, lançant des grenades lacrymogènes ou dirigeant des opérations très médiatisées, notamment à Los Angeles et Chicago, selon la tactique qu’il appelle "agir et dégager" : procéder à des arrestations rapides avant le retour des manifestants.

Le 7 janvier à Minneapolis, une opération dirigée par Bovino a conduit à la mort de Renee Good, une mère de 37 ans. Quelques jours plus tard, ses agents ont arrêté un garçon de cinq ans en cherchant son père, justifiant ces actions par leur expertise dans la gestion des enfants. Le responsable a également soutenu l’usage de la force par ses agents contre Alex Pretti, un infirmier en soins intensifs tué alors qu’il était au sol. Selon Bovino, les victimes étaient les agents eux-mêmes, et le "suspect" aurait eu l’intention d’agresser la police, bien qu’aucune vidéo ne montre Pretti armé.

Les choix et la personnalité de Bovino suscitent la controverse. Contrairement à de nombreux agents encagoulés, il aime la visibilité et porte parfois un long manteau vert croisé, qu’il affirme être un uniforme historique de la Border Patrol, mais qui a valu des critiques comparant son allure à celle d’un uniforme nazi.

Pour Cesar Garcia Hernandez, professeur de droit de l’immigration, Bovino traduit en actions concrètes la rhétorique agressive de l’administration Trump. Selon lui, sa stratégie reflète une position claire : la dissidence n’a pas sa place aux États-Unis. Un message effrayant pour ceux qui contestent les politiques migratoires de la Maison-Blanche.