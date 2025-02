Guerre commerciale : Trump impose des tarifs au Canada, au Mexique et à la Chine

Donald Trump a lancé une nouvelle offensive dans la guerre commerciale mondiale en imposant des droits de douane de 25% sur tous les produits importés du Mexique et du Canada, ainsi que 10% sur les produits chinois. Seuls les produits pétroliers canadiens bénéficient d'un taux réduit à 10%. Le président américain justifie cette mesure par la volonté d'empêcher ces pays "d'envoyer des drogues et des migrants aux États-Unis". Il accuse notamment le gouvernement mexicain de collaborer avec les cartels de drogue et pointe la Chine et le Canada comme responsables de la diffusion du fentanyl aux États-Unis.

En réponse, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé des mesures de rétorsion avec des tarifs de 25% sur les importations américaines, pour un montant total de 106 milliards de dollars. "Nous n'avons pas cherché cette guerre commerciale, mais puisque Trump l'a commencée, nous allons riposter", a-t-il déclaré.

Trudeau a appelé les Canadiens à boycotter les produits américains, citant spécifiquement "les oranges de Floride et le bourbon du Kentucky", deux États ayant voté pour Trump. Il a également exhorté ses concitoyens à éviter les vacances aux États-Unis. Dans un message adressé au peuple américain, il a souligné : "Nous nous sommes battus à vos côtés, nous sommes morts à vos côtés" et a appelé à ne pas créer d'hostilité entre les peuples.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a également annoncé des mesures de représailles, rejetant les accusations de Trump sur une prétendue collaboration avec les cartels. Elle a déclaré que "si les États-Unis veulent combattre le fléau de la drogue, ils doivent agir pour stopper sa distribution sur leur territoire plutôt que de se plaindre de leurs voisins".