Guy Hochman retenu six heures à l'aéroport de Toronto, son spectacle perturbé par des anti-israéliens

L’humoriste israélien Guy Hochman a vécu un accueil mouvementé à Toronto, au Canada, lundi, à l’occasion d’un spectacle destiné à la communauté juive locale. À son arrivée à l’aéroport, il a été détenu et interrogé pendant six heures, suite à une plainte déposée par la fondation Hind Rajab, qui le qualifiait de "propagandiste de guerre" et d’"incitateur, glorifiant l’assaut d’Israël sur Gaza".

La libération de Hochman est intervenue après l’intervention du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, et du consul général d’Israël à Toronto. Malgré cet incident, l’humoriste a pu se produire au Prosserman Jewish Community Centre, tandis qu’un important groupe de manifestants anti-israéliens protestait à l’extérieur.

Les manifestants, vêtus de keffiehs et agitant des drapeaux du Fatah, ont bravé le froid glacial, scandant des slogans hostiles, dont "Longue vie à l’Intifada" et "1,2,3,4, plus de sionisme" (1,2,3,4 Zionism no more).

Lors du spectacle, un des manifestants a tenté d’agresser Hochman. Selon le comédien, son ami Omer, qui l’accompagnait, est intervenu pour le protéger et a été blessé dans l’altercation. L’agresseur a été arrêté, et Hochman a précisé sur les réseaux sociaux : "Omer va bien. Nous n’abandonnons pas."