Hanouka : Noa Tishby et Erin Foster allument les bougies et affirment leur identité juive

L’actrice et militante israélienne Noa Tishby a allumé la troisième bougie de Hanouka aux côtés de la scénariste, actrice et productrice américaine Erin Foster, convertie au judaïsme en 2019. Un moment symbolique, partagé alors que Foster est au cœur de débats et de polémiques liés à son identité et à son travail artistique.

Erin Foster est la créatrice, scénariste et coproductrice de la série Netflix Nobody Wants This, une comédie romantique librement inspirée de son histoire personnelle avec son mari, Simon Tikhman, racontant le parcours d’un couple interconfessionnel. Elle explique n’avoir véritablement ressenti son identité juive qu’après sa conversion, lorsqu’elle a commencé à vivre et à percevoir les événements mondiaux « à travers un prisme juif ».

Récemment, l’annonce d’une deuxième saison de la série a suscité des accusations de « propagande pro-israélienne », accusations que Foster réfute fermement. Elle souligne que la série ne mentionne ni Israël ni les événements du 7 octobre. « Si cela vous semble être de la propagande, c’est probablement que vous détestez les Juifs ou que vous n’aimez pas les histoires qui parlent d’eux », a-t-elle déclaré sans détour.

Loin de l’affaiblir, cette hostilité revendiquée renforce son attachement à sa foi. Erin Foster affirme se sentir plus déterminée que jamais à s’exprimer, à afficher son étoile de David et à revendiquer sa fierté juive.

Lors des précédentes soirées de Hanouka, Noa Tishby avait déjà allumé les bougies avec Mila Kunis et Ashton Kutcher, puis avec la chanteuse américaine P!nk lors de la première nuit.