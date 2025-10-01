Harvard conteste les conclusions de l’administration Trump sur l’antisémitisme

L’université Harvard a rejeté avec fermeté les conclusions du gouvernement Trump l’accusant d’avoir enfreint la loi fédérale sur les droits civiques en raison d’incidents présumés d’antisémitisme sur son campus. Dans une réponse détaillée transmise aux autorités au début du mois et obtenue mardi par le Washington Post, l’institution dénonce de « nombreuses erreurs factuelles » et une « mauvaise application de la loi » de la part de l’administration américaine.

Harvard souligne que l’enquête fédérale a ignoré les mesures prises ces derniers mois pour améliorer le climat sur le campus à l’égard des étudiants juifs. L’université rappelle avoir multiplié les initiatives en faveur d’un environnement plus inclusif et affirme avoir répondu de manière exhaustive aux demandes d’informations du gouvernement.

Cette affaire illustre un bras de fer sans précédent entre l’exécutif américain et la plus ancienne université du pays. L’administration Trump avait accentué la pression en exigeant de multiples enquêtes, en brandissant des sanctions et en menaçant l’établissement de lourdes conséquences financières. Face à ces attaques, Harvard a déposé deux recours en justice pour défendre son autonomie et sa réputation académique.