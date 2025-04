Harvard dans le collimateur : l'administration Trump exige la transparence sur les financements étrangers

Le Département américain de l'Éducation a adressé une demande formelle à l'université Harvard, exigeant des documents détaillés sur ses relations avec des entités étrangères, après avoir découvert des "divulgations incomplètes et inexactes" dans les déclarations de l'institution.

"En tant que bénéficiaire de financements fédéraux, l'université Harvard doit être transparente concernant ses relations avec des sources et gouvernements étrangers. Malheureusement, notre examen a révélé qu'Harvard n'a pas été transparente ni complète dans ses divulgations, ce qui est à la fois inacceptable et illégal", a déclaré Linda McMahon, Secrétaire américaine à l'Éducation.

Une initiative pour protéger les intérêts américains

Cette enquête s'inscrit dans une démarche plus large de l'administration Trump visant à examiner l'influence étrangère dans les universités américaines prestigieuses. "Cette demande de documents constitue la première étape de l'administration Trump pour s'assurer qu'Harvard n'est pas manipulée par, ou ne sert pas les intérêts d'entités étrangères, notamment d'acteurs hostiles aux intérêts américains et aux étudiants américains", a poursuivi McMahon. "Nous espérons qu'Harvard honorera sa devise et fera preuve de vérité dans ses documents fédéraux et ses relations internationales."

Des exigences détaillées à satisfaire sous 30 jours

Le Département de l'Éducation a donné 30 jours à Harvard pour fournir une liste exhaustive de documents, parmi lesquels :

- Un inventaire de tous les dons, subventions et contrats provenant de sources étrangères

- L'identité de toutes les parties impliquées dans ces financements étrangers

- Tous les documents relatifs aux dons et/ou contrats entre Harvard et des gouvernements étrangers

- L'ensemble des dossiers concernant les étudiants étrangers expulsés ou dont les accréditations Harvard ont été révoquées depuis le 1er janvier 2016

- Une liste de tous les noms d'utilisateurs d'emails connus par Harvard utilisés par ces étudiants étrangers

- Un registre du personnel de Harvard responsable de faciliter l'expulsion d'étudiants étrangers

- L'identification de toutes les sources de financement et des montants pour chaque recherche menée par des étudiants étrangers expulsés

- Un inventaire de tous les chercheurs, étudiants et membres du personnel visiteurs ou temporaires à Harvard qui sont issus de gouvernements étrangers ou liés à ceux-ci

Des implications pour tout le système universitaire américain

Cette initiative pourrait marquer le début d'une surveillance accrue des relations internationales des grandes universités américaines. Harvard, avec son prestige mondial et son fonds de dotation de plus de 50 milliards de dollars, est particulièrement exposée aux financements étrangers.

La demande du Département de l'Éducation soulève des questions plus larges sur l'autonomie des universités face aux exigences gouvernementales et sur l'équilibre à trouver entre collaboration internationale académique et protection des intérêts nationaux.

L'université Harvard n'a pas encore réagi officiellement à cette demande, mais cette affaire pourrait avoir des répercussions significatives sur sa stratégie de financement et ses partenariats internationaux.