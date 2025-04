Harvard dépose plainte contre le gel des fonds de recherche imposé par Trump

Harvard a déposé lundi une plainte fédérale contre l'administration Trump, accusant le gouvernement d'utiliser le financement de la recherche comme levier pour imposer des changements majeurs à l'institution. La prestigieuse université conteste le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions et un milliard supplémentaire qui serait également menacé. Selon la plainte de 51 pages, le gouvernement tenterait de "micromanager" l'université en exigeant un contrôle fédéral sur le contenu académique, les décisions de personnel et le filtrage idéologique des étudiants internationaux.

"Le marché proposé à Harvard et aux autres universités est clair : permettez au gouvernement de micromanager votre institution académique ou mettez en péril la capacité de l'établissement à poursuivre des avancées médicales, des découvertes scientifiques et des solutions innovantes", déclare l'équipe juridique de Harvard dans sa plainte. L'université affirme que les conditions fixées dans les lettres envoyées par les agences fédérales les 3 et 11 avril violeraient ses droits garantis par le Premier Amendement et le Titre VI de la Loi sur les droits civils.

Cette action en justice suit l'annonce par le gouvernement fédéral du gel de 2,2 milliards de dollars de financement, justifié par "l'échec de Harvard à lutter contre l'antisémitisme sur le campus". Le président de l'université, Alan M. Garber, avait précédemment refusé de se conformer aux directives de l'administration. "Je pense que Harvard est une honte. Ils sont manifestement antisémites", a déclaré le président Trump aux journalistes la semaine dernière. "Le statut d'exonération fiscale est un privilège. C'est vraiment un privilège, et il a été abusé par beaucoup plus que Harvard." La plainte vise plusieurs agences fédérales dont les Départements de l'Éducation, de la Justice, de l'Énergie et de la Défense, ainsi que la NASA et la National Science Foundation.

Harvard, comme d'autres universités américaines, a connu une recrudescence d'activités anti-israéliennes depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza qui a suivi. L'université a été critiquée pour sa gestion de l'antisémitisme sur le campus, notamment après que l'ancienne présidente Claudine Gay ait témoigné de manière controversée devant le Congrès.