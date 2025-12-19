Harvard : l’administration Trump fait appel du rétablissement des financements fédéraux

L’administration Trump a annoncé avoir fait appel d’une décision de justice ordonnant le rétablissement de financements fédéraux précédemment retirés à l’université Harvard. Ces fonds avaient été gelés au motif que l’établissement aurait toléré des actes antisémites et affiché un biais idéologique libéral, accusations rejetées par l’université.

Harvard s’est imposée comme l’un des principaux fronts de la campagne menée par Donald Trump contre les grandes universités américaines. Le président reproche à ces institutions de refuser un contrôle renforcé de leurs programmes, de leur politique de recrutement, de leur personnel et de la « diversité des opinions » sur les campus.

Dans ce cadre, l’administration avait décidé de geler plusieurs milliards de dollars de subventions destinées à Harvard et à ses écoles spécialisées, affectant des programmes de recherche de pointe, notamment dans les domaines médicaux et technologiques. En septembre, un juge fédéral de Boston avait estimé ces mesures en grande partie illégales et ordonné la restitution des fonds.

Jeudi soir, les avocats du gouvernement ont confirmé dans un bref document judiciaire avoir saisi la Cour d’appel du premier circuit. Aucune date d’audience n’a encore été fixée.

Parallèlement, l’administration Trump a tenté d’exclure Harvard d’un registre électronique lié à l’immigration étudiante et a demandé aux ambassades américaines de refuser des visas à des étudiants étrangers souhaitant intégrer l’université. Harvard a engagé des poursuites contre le ministère de la Sécurité intérieure et d’autres agences fédérales, dénonçant des mesures illégales et anticonstitutionnelles. Les tribunaux ont, pour l’instant, suspendu ces initiatives.

Les étudiants internationaux représentent environ 27 % des effectifs de Harvard pour l’année universitaire 2024-2025 et constituent une source essentielle de financement pour l’établissement, au cœur de ce bras de fer juridique et politique.