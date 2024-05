Harvard : la direction accepte de discuter des revendications émanant des étudiants anti-israéliens

Les manifestants contre Israël dans le cadre de sa guerre contre le Hamas à Gaza ont volontairement démonté leurs tentes à Harvard Yard après que les responsables de l'université ont accepté de discuter de leurs requêtes de désinvestissement.

Le groupe de protestation étudiant Harvard Out of Occupied Palestine (Harvard hors de la Palestine occupée) déclare dans un communiqué que le campement "a dépassé son utilité en ce qui concerne nos demandes". Le président par intérim de l'université de Harvard, Alan Garber, a quant à lui accepté d'organiser une réunion entre les manifestants et les responsables de l'université pour discuter des revendications des étudiants. Ce printemps, des étudiants de nombreux campus universitaires ont installé des campements similaires, demandant à leurs écoles de couper les liens avec Israël et les entreprises qui le soutiennent. Harvard a déclaré que son président et le doyen de la faculté des arts et des sciences, Hopi Hoekstra, rencontreront les manifestants pour discuter du conflit au Moyen-Orient. Les manifestants affirment avoir conclu un accord pour rencontrer des responsables de l'université, y compris la Harvard Management Company, qui gère la plus grande dotation universitaire au monde, évaluée à environ 50 milliards de dollars.

Joseph Prezioso / AFP

Le communiqué des manifestants indique que les étudiants établiront un ordre du jour comprenant des discussions sur la divulgation, le désinvestissement et le réinvestissement, et la création d'un "centre d'études sur la Palestine". Les étudiants affirment également que Harvard a proposé d'annuler les suspensions de plus de 20 étudiants et travailleurs étudiants et de revenir sur les mesures disciplinaires prises à l'encontre de 60 autres. "Depuis sa création il y a trois semaines, le campement a élargi et approfondi l'organisation de la solidarité avec la Palestine sur le campus", déclare un porte-parole des manifestants. "Il a fait bouger l'aiguille de la divulgation et du désinvestissement à Harvard." Rotem Spiegler, 37 ans, une ancienne élève de Harvard qui s'opposait au campement, se dit heureuse de le voir disparaître, mais elle pense que les étudiants sont récompensés en partie pour leur comportement perturbateur. "Cela aurait dû se produire il y a longtemps et ils auraient dû subir les conséquences de ce qu'ils ont fait ici, en violant l'espace de chacun et en ne respectant aucune des règles de l'université qui ont été ajustées alors même qu'ils se trouvaient sur place", dit-elle. Dans l'ouest de l'État de New York, l'université de Rochester a évacué aujourd'hui un campement avant la cérémonie de remise des diplômes de vendredi, selon les responsables de l'université. La plupart des manifestants se sont dispersés volontairement, mais deux personnes qui n'étaient pas affiliées à l'université ont été arrêtées pour avoir endommagé une tente de la cérémonie de remise des diplômes, a précisé Sara Miller, porte-parole de l'université.