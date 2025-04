Harvard : un rapport interne met en lumière l'hostilité envers les juifs sur le campus

Un nouveau rapport interne de l'Université de Harvard met en lumière l'atmosphère d'hostilité qui règne sur le campus envers les Juifs et les Israéliens depuis les événements du 7 octobre 2023. La publication de ce document survient dans un contexte de pressions accrues exercées par l'administration Trump sur la prestigieuse institution, notamment en raison des accusations d'antisémitisme.

Le rapport relate plusieurs incidents troublants, dont celui d'un étudiant ayant évoqué l'histoire de son grand-père, survivant de la Shoah immigré en Israël après la guerre. Cette intervention lui aurait valu le mépris des organisateurs d'un événement, qui auraient qualifié ce témoignage de "mauvaise histoire" servant à "justifier l'oppression" des Palestiniens.

Selon les conclusions du document, l'atmosphère délétère sur le campus a contraint de nombreux étudiants juifs à dissimuler leur identité, voire à quitter l'université. Plus inquiétant encore, des groupes décrits comme antisémites auraient exercé des pressions sur les étudiants pour qu'ils rompent leurs amitiés et leurs liens professionnels avec leurs camarades israéliens et juifs. Le rapport souligne également que certains membres du personnel universitaire auraient cautionné ces ruptures de relations, justifiant cette attitude par le fait que les Juifs et les Israéliens représenteraient un "groupe oppressif".

"Aucun autre groupe ne s'est vu répéter constamment que son histoire était fausse, que son identité était raciste et qu'il n'avait aucun droit à la protection des lois anti-discrimination", souligne le rapport.

En parallèle, un second rapport consacré à l'islamophobie et aux allégations de partialité contre les Palestiniens a également été publié, affirmant que les étudiants palestiniens se sentent réduits au silence sur le campus.

Face à ces révélations, le professeur Alan Gerber, président par intérim de l'université et lui-même de confession juive, a publié une lettre d'excuses : "Je regrette les moments où nous n'avons pas été à la hauteur des attentes que nous avions fixées. Harvard ne tolérera aucune expression de haine, quelle qu'elle soit."