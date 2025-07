"Il n’existe pas d’alternative" à la solution à deux États, affirme Jean-Noël Barrot à l’ONU

Articles recommandés -

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a ouvert ce lundi la conférence internationale de l’ONU sur le conflit israélo-palestinien, coprésidée par la France et l’Arabie saoudite. Réunissant les ministres de plus de 100 pays à New York, cette rencontre vise à débattre de la solution à deux États, avant un sommet des chefs d’État en septembre.

S’inscrivant dans la lignée des annonces d’Emmanuel Macron, Barrot a plaidé pour une « étape décisive » vers la mise en œuvre de cette solution. « Nous devons passer de la fin de la guerre à Gaza à la fin du conflit tout entier, qui menace la stabilité régionale. Seule la solution à deux États répondra aux aspirations légitimes des deux peuples. Il n’existe pas d’alternative », a-t-il déclaré.

Il a appelé à des « mesures concrètes » pour préserver un « État palestinien viable », incluant la reconnaissance de la Palestine, la normalisation d’Israël, la réforme de la gouvernance palestinienne et le désarmement du Hamas. « Nous lançons un appel collectif à l’action : cette guerre doit cesser, les armes se taire pour un cessez-le-feu durable. Tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans conditions. La catastrophe humanitaire doit prendre fin », a insisté le ministre. La semaine dernière, Macron a annoncé que la France reconnaîtrait officiellement l’État de Palestine en septembre. Initialement prévue en juin, la conférence a été reportée en raison de la guerre entre Israël et l’Iran.