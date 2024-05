"Il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas", déclare Joe Biden, critiquant la CPI

Lors d'un évènement marquant le mois de l'héritage juif américain, le président des États-Unis, Joe Biden, a critiqué lundi la Cour pénale internationale (CPI) pour avoir demandé l’émission de mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Le procureur de la CPI met ainsi sur le même plan les dirigeants israéliens et les chefs terroristes du Hamas qui sont également visés par la même mesure.

Amit Shabi/POOL

Le président américain a réaffirmé que les États-Unis se tenaient aux côtés d'Israël dans ses efforts visant à éliminer le chef du Hamas Yahya Sinwar "et les autres bouchers du Hamas". "Nous voulons que le Hamas soit vaincu et nous travaillons avec Israël pour y parvenir", a souligné Biden, ajoutant qu'il "veillera toujours à ce qu'Israël dispose de tout ce dont il a besoin pour se défendre contre le Hamas et tous ses ennemis".

Chaim Goldberg / Flash90

"Contrairement aux allégations formulées contre Israël devant la Cour internationale de justice, il ne s'agit pas d'un génocide", a déclaré le président américain. Selon lui, les efforts visant à arrêter Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant au sujet de la guerre à Gaza étaient "scandaleux", ajoutant que "quoi que ce procureur puisse insinuer, il n'y a pas d'équivalence - aucune - entre Israël et le Hamas".

AP

Lundi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a qualifié la démarche du procureur Karim Khan, de "honteuse", soulignant qu'elle pourrait "compromettre" les négociations en cours sur l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et la libération des otages.