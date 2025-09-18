2 min
Le président syrien affirme qu'un accord avec Israël pourrait être conclu "dans les prochains jours"
Ahmed Al-Sharaa a toutefois tempéré ces déclarations, soulignant qu'il ne s'agissait "ni d'un accord de paix ni d'une reconnaissance officielle" à ce stade
"Il se moque de moi" : Donald Trump exprimerait une frustration croissante envers Netanyahou
Malgré ses critiques exprimées en privées, le chef de la Maison Blanche s'abstient de toute pression publique sur Israël
Frappes à Doha : le Qatar envisage de poursuivre Israël devant la CPI
Le ministre qatari Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi s'est entretenu mercredi avec le procureur adjoint de la CPI
La justice américaine ordonne l'expulsion d'un leader de la protestation pro-palestinienne à l'Université Columbia
Selon le tribunal, Mahmoud Khalil aurait volontairement dissimulé ses liens antérieurs avec l'UNRWA
Ghazi Hamad, visé au Qatar par Israël, réapparait à la télévision
"Netanyahou parle de changer la face du Moyen-Orient, et cela exige une position arabe. Nous ne sommes pas les seuls visés, c'est la nation tout entière."
Israël finalise son système laser de défense Iron Beam
Israël a terminé les tests de son système laser Iron Beam, développé par le ministère de la Défense avec Rafael et Elbit Systems
Macron pourrait reconnaître un État palestinien "sans condition" lundi soir
Contrairement aux spéculations, cette reconnaissance se ferait "sans condition" hormis celles déjà formulées à l'Autorité palestinienne, selon le journaliste Georges Malbrunot qui relaye l'information
Une journaliste de Radio-Canada suspendue après des propos antisémites à l'antenne
La croissance démographique israélienne à un niveau historiquement bas
Uber dément tout retour en Israël
"Des otages ont été transférés dans d'autres endroits en raison des bombardements. Nous ne savons pas s'ils sont encore en vie" (Hamas)
Victoire d'un film controversé aux Ophir : le gouvernement annonce suspendre le financement de la cérémonie
Chute d'un missile houthi qui faisait route vers Israël, aucune alerte déclenchée
New York : des panneaux appelant les fédérations de football à boycotter Israël installés sur Times Squar
90 % des habitants évacués du sud d'Israël sont rentrés chez eux
🔴 Les sirènes d'alerte retentissent à Eilat près de l'aéroport Ramon après le tir d'un drone par les Houthis
Visite de Donald Trump au Royaume-Uni : le président américain a atterri sur le sol britannique
Gaza : La France dénonce la "campagne destructrice" menée par Israël "qui n'a plus de logique militaire"
Tyler Robinson, l’assassin présumé de l’influenceur Charlie Kirk, a été inculpé
Benjamin Netanyahou à i24NEWS : "Je me rendrai à la Maison-Blanche après l’Assemblée générale de l’ONU"
Benjamin Netanyahou : "Il y a eu un malentendu hier. J’ai dit que nous aspirons à une autonomie sécuritaire"
Zapad : 100.000 militaires prennent part aux exercices russo-bélarusses, affirme Vladimir Poutine
Le missile tiré en direction d’Israël par les Houthis, soutenus par l’Iran au Yémen, a été intercepté avec succès
⭕ Sirènes d’alerte déclenchées dans la région centre, à Jérusalem et en Judée-Samarie, suite à un tir de missile en provenance du Yémen
Tsahal promet de "faire tout son possible" pour protéger les otages lors de l’offensive à Gaza City
⭕ Tsahal : Un tir a été détecté depuis le Yémen en direction d’Israël
Porte-parole de Tsahal : "Nous estimons qu’il faudra plusieurs mois pour prendre le contrôle de la ville de Gaza"