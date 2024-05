"Il y a un droit à manifester, pas à provoquer le chaos" : Joe Biden condamne les manifestants anti-Israël sur les campus

Le président américain Joe Biden a condamné les manifestations anti-israéliennes qui ont fait des ravages sur les campus universitaires du pays.

"Il y a un droit à manifester, mais pas à provoquer le chaos", a déclaré M. Biden dans ses premières remarques préparées sur le sujet, qu'il a prononcé depuis la salle Roosevelt de la Maison-Blanche. "Détruire des biens n'est pas une manifestation pacifique, c'est contraire à la loi. Vandalisme, intrusion, bris de vitres, fermeture de campus, annulation de cours et de remises de diplômes - rien de tout cela n'est une protestation pacifique", affirme-t-il, faisant référence à la série d'actions menées par les manifestants anti-israéliens à l'université de Columbia, à l'université de Californie du Sud, à l'université de Californie à Los Angeles et dans d'autres établissements scolaires. "Menacer les gens, les intimider, leur inspirer de la peur, ce n'est pas une manifestation pacifique, c'est contraire à la loi", a poursuivi M. Biden.

"L'antisémitisme ou les menaces de violence à l'encontre des étudiants juifs ne devraient avoir leur place sur aucun campus - aucun endroit en Amérique", a-t-il déclaré avant de condamner toutes les formes de discrimination. "Je comprends que les gens aient des sentiments forts et des convictions profondes. En Amérique, nous respectons et protégeons leur droit à les exprimer, mais cela ne veut pas dire que tout est permis", précise M. Biden. "Cela doit se faire sans violence, sans destruction, sans haine et dans le respect de la loi. Ne vous y trompez pas : en tant que président, je défendrai toujours la liberté d'expression, mais je serai toujours aussi ferme dans la défense de l'État de droit", affirme-t-il. "Nous avons tous vu des images qui mettent à l'épreuve deux principes américains fondamentaux : Le premier est le droit à la liberté d'expression, qui permet aux gens de se réunir pacifiquement et de faire entendre leur voix. Le second est l'État de droit. Ces deux principes doivent être respectés. Nous ne sommes pas une nation autoritaire où l'on fait taire les gens ou où l'on écrase la dissidence. Le peuple américain est entendu", a-t-il poursuivi.

"La protestation pacifique est la meilleure tradition de la façon dont les Américains réagissent aux questions importantes. Mais nous ne sommes pas non plus un pays sans loi. Nous sommes une société civile, et l'ordre doit prévaloir", insiste-t-il.

"Tout au long de notre histoire, nous avons souvent été confrontés à des moments comme celui-ci parce que nous sommes une grande nation, diverse, libre-penseuse et éprise de liberté", poursuit le président américain. "Dans des moments comme celui-ci, il y a toujours des gens qui se précipitent pour marquer des points politiques. Mais ce n'est pas le moment de faire de la politique". "Je tiens à préciser que la protestation violente n'est pas protégée, mais la protestation pacifique l'est", ajoute M. Biden. Le président a toutefois rejeté l'idée de faire appel à la Garde nationale pour réprimer certaines des manifestations qui se déroulent sur les campus du pays. Il a également rejeté l'idée que le mouvement de protestation pourrait le convaincre de changer de politique au Moyen-Orient.