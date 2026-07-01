IsraAID déploie une mission d'urgence au Venezuela après les séismes meurtriers

L'organisation humanitaire israélienne IsraAID a annoncé avoir déployé des équipes au Venezuela à la suite des puissants séismes qui ont frappé le pays la semaine dernière, causant d'importants dégâts et une crise humanitaire dans plusieurs régions.

Selon l'organisation, ses équipes sont déjà à pied d'œuvre à Caracas ainsi que dans l'État côtier de La Guaira, l'une des zones les plus durement touchées. En coopération avec des partenaires locaux, IsraAID mène actuellement des évaluations rapides des besoins sur le terrain afin d'identifier les priorités les plus urgentes des populations affectées.

L'organisation indique également distribuer une aide de première nécessité, installer des systèmes de filtration d'eau d'urgence et fournir un soutien psychosocial aux habitants touchés par la catastrophe. Une attention particulière est portée aux enfants et aux populations déplacées.

Mardi, les équipes d'IsraAID ont installé des filtres à eau dans un camp accueillant environ 700 personnes déplacées à La Guaira. Elles y ont également organisé des activités de soutien émotionnel et de bien-être destinées aux enfants confrontés aux conséquences du séisme.

La mission mobilise des spécialistes venus de la mission permanente d'IsraAID en Colombie ainsi que des membres de son équipe internationale d'intervention d'urgence, déployés pour renforcer les opérations humanitaires dans les zones sinistrées du Venezuela.