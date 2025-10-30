"Israël ne contrôle pas le président des Etats-Unis", déclare J.D. Vance lors d'un événement universitaire

Le vice-président américain J.D. Vance a rejeté mercredi l'idée qu'Israël exercerait une influence déterminante sur la politique étrangère de Donald Trump, lors d'un événement organisé par Turning Point USA à l'Université du Mississippi. Ses propos interviennent alors que des questions émergent sur les relations entre Washington et Jérusalem dans le cadre de l'accord sur Gaza.

"Je suis chrétien, et je ne comprends pas pourquoi il y a cette idée que nous aurions une dette envers Israël, qu'il serait notre plus grand allié, ou que nous devrions soutenir ce programme d'aide étrangère de plusieurs centaines de milliards de dollars à Israël pour couvrir ce que Charlie Kirk appelle un nettoyage ethnique à Gaza", a demandé un étudiant.

"Je suis tout simplement perplexe quant à l'apparition de cette idée, étant donné que non seulement leur religion est en désaccord avec la nôtre, mais qu'elle soutient ouvertement la persécution de la nôtre", a poursuivi l'étudiant, suscitant les applaudissements de la foule avant la réponse de Vance.

Le vice-président a expliqué que la doctrine "America First" ne signifie pas que les États-Unis ne noueront pas d'alliances de temps à autre. "Parfois Israël a des intérêts similaires à ceux des États-Unis et nous travaillons avec eux, et parfois ce n'est pas le cas", a-t-il déclaré.

Vance a également affirmé que l'accord de Trump sur Gaza n'a pu être conclu qu'en exerçant une réelle pression sur Israël. "Ainsi, lorsque certains affirment qu'Israël manipule ou contrôle d'une manière ou d'une autre le président des États-Unis, il ne contrôle pas ce président des États-Unis, ce qui explique en partie notre succès au Moyen-Orient", a-t-il ajouté.

Le vice-président a également réaffirmé son point de vue selon lequel il existe des "désaccords théologiques importants" entre juifs et chrétiens, mais que les deux parties peuvent travailler ensemble pour préserver les lieux saints en Israël.

Lors de sa visite en Israël la semaine dernière, Vance a notamment visité l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. "Mon point de vue est le suivant : si nous pouvons collaborer avec nos amis en Israël pour garantir aux chrétiens un accès sécurisé à ce site, il s'agit là d'un intérêt commun évident. Cela me convient parfaitement", a-t-il déclaré.

Un autre étudiant a interrogé le vice-président sur un éventuel conflit d'intérêts, étant donné que Miriam Adelson, l'une des principales donatrices de Trump, est une sioniste convaincue et une fervente défenseuse d'Israël. Vance a affirmé qu'il ne croyait pas qu'il y ait conflit d'intérêts, car Miriam Adelson "est ouverte sur ses opinions", a rapporté The Hill.

L'événement était organisé par Turning Point USA, fondée par le militant Charlie Kirk. Sa veuve, Erica, était présente et a chaleureusement salué Vance lors de la rencontre.