"Israël ne fera rien en Cisjordanie", assure Trump après les votes de la Knesset sur la souveraineté

Le président américain Donald Trump a tenté jeudi de calmer le jeu sur la question de l'annexion de la Judée-Samarie, affirmant qu'« Israël ne fera rien » dans les territoires, après un vote parlementaire qui a provoqué la colère de son administration.

« Ne vous inquiétez pas pour la Cisjordanie », a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche, lors de ses premiers commentaires depuis l'adoption mercredi de deux projets de loi à la Knesset visant à étendre la souveraineté israélienne. « Tout va bien avec Israël. Ils ne vont rien faire avec ça », a-t-il insisté. Un peu plus tôt, il avait affirmé qu'en cas d'annexion, "Israël perdrait le soutien des Etats-Unis".

Ces textes ont été votés malgré l'opposition du Premier ministre Benjamin Netanyahou et en dépit de la promesse faite par Trump le mois dernier de ne pas permettre à Israël de franchir ce pas controversé.

La colère gronde au sein de l'administration américaine. « Les Israéliens ne peuvent pas nous traiter comme si nous étions Joe Biden », a lancé un haut responsable sous couvert d'anonymat. Cette comparaison fait écho aux relations tumultueuses entre Netanyahou et l'ancien président démocrate, et rappelle un incident similaire en 2010, lorsque Israël avait annoncé la construction de 1 600 logements à Jérusalem-Est pendant une visite du vice-président Biden.

Un autre responsable américain a adressé un avertissement encore plus direct, selon la chaîne israélienne 12 : « Netanyahu est sur un fil avec le président Trump. S'il persiste, il va faire capoter l'accord sur Gaza. Et s'il le fait capoter, Donald Trump le fera capoter. »

Le vice-président JD Vance, qui se trouvait en Israël au moment du vote parlementaire, n'a pas caché son irritation. Netanyahou l'a informé qu'il s'agissait d'un simple « vote préliminaire » qui « n'aboutirait à rien », rapporte la chaîne publique Kan.

« Cela ne peut pas se produire pendant ma visite ici », aurait rétorqué Vance. À son départ d'Israël jeudi, le vice-président américain a qualifié ce vote de « coup politique très stupide » et « personnellement insultant ».

Sur fond de tensions croissantes, le secrétaire d'État Marco Rubio a atterri jeudi soir en Israël pour rencontrer Netanyahou à Jérusalem. Lors d'une brève conférence de presse conjointe de moins de deux minutes, sans questions des journalistes, les deux hommes ont tenté d'afficher leur unité. Netanyahou a évoqué des « jours cruciaux » pour Israël, se disant prêt à « travailler » avec Washington pour « relever les défis sécuritaires » et « promouvoir la paix ».

Rubio a souligné que la consolidation du cessez-le-feu à Gaza constituait une « priorité absolue » pour Trump, comme en témoigne l'envoi successif de ses principaux conseillers. « Nous avons déjà accompli l'impossible une fois, et nous avons l'intention de continuer », a affirmé le chef de la diplomatie américaine.

Cette crise survient alors que l'administration Trump cherche à préserver le fragile accord de cessez-le-feu en ménageant notamment ses partenaires arabes, auxquels il a promis qu'Israël n'annexerait pas la Judée-Samarie.