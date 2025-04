Itamar Ben Gvir attaqué par des pro-palestiniens à l'issue d'une conférence sur la Shoah aux États-Unis

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a participé jeudi à une conférence organisée pour Yom HaShoah à l'université de Yale dans le Connecticut, aux États-Unis. À sa sortie, des centaines de manifestants pro-palestiniens qui l'attendaient ont jeté des bouteilles d'eau sur lui et son équipe. En réponse, ltamar Ben Gvir leur a fait le signe V et l'un de ses collaborateurs a agité le drapeau israélien. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une centaine d'étudiants et de professeurs ont participé à la conférence qui a duré deux heures et s'est déroulée de manière exemplaire, a fait savoir le cabinet du ministre. Itamar Ben Gvir a souligné que son discours portait sur le thème de l'Holocauste, à l'occasion de Yom HaShoah.

. "Les émeutiers antisémites ne m'intimideront pas. Je continue cette mission importante aux États-Unis", a-t-il également assuré.

Dans le journal du campus Yale Daily News, on peut lire : "Yale College a retiré le statut de groupe étudiant enregistré à Yalies4Palestine, en soulignant le rôle de l'organisation dans la promotion d'une manifestation mardi soir. Le mouvement a affirmé qu'il n'était pas responsable de la manifestation". Cependant, des publications sur les réseaux sociaux ont montré que le groupe avait appelé des personnes à rejoindre l'événement, ainsi qu'une déclaration publique qui semble au contraire "prendre le crédit" de l'événement.

De plus, avant la visite de Ben Gvir, le journal a publié une lettre de dizaines d'étudiants juifs qui protestaient contre sa venue. "En tant que Juifs, nous rejetons catégoriquement les opinions racistes et abjectes d'Itamar Ben Gvir. Nous sommes déçus que l'organisation 'Shabtai' ait choisi de donner une plateforme à de telles expressions. Nous sommes également déçus du rabbin Shmully Hecht, cofondateur et conseiller de Shabtai, pour avoir publiquement fait l'éloge de Ben Gvir", peut-on y lire.

Parallèlement, le président des États-Unis Donald Trump a évoqué jeudi matin dans une déclaration officielle la montée de l'antisémitisme dans les établissements d'enseignement et sur les campus. Il y a rappelé qu'il avait signé un décret présidentiel ordonnant au gouvernement fédéral d'utiliser tous les outils juridiques disponibles et appropriés pour lutter contre ces manifestations, y compris l'expulsion des résidents étrangers. "Nous sommes également résolument engagés à enquêter et à sanctionner rapidement toute discrimination antisémite dans les collèges et universités gauchistes et anti-américains", a-t-il noté.