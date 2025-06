Trump : "L'attaque contre l'Iran a été excellente, les prochaines seront plus brutales"

Quelques heures après le déclenchement des opérations militaires israéliennes en territoire iranien, Donald Trump a haussé le ton face à Téhéran. Le président américain a rappelé ses tentatives diplomatiques avortées : "J'ai donné à l'Iran l'opportunité de conclure un accord. Je leur ai dit, dans les termes les plus fermes - 'faites-le simplement'. Mais peu importe leurs efforts, ils n'ont pas réussi." Sur sa plateforme Truth Social, Trump a intensifié ses menaces : "Maintenant ils sont tous morts, et cela ne fera qu'empirer. Il reste encore du temps pour arrêter ce massacre - avant que ne se concrétisent les prochaines attaques, qui s'annoncent encore plus cruelles. L'Iran doit parvenir à un accord."

Le dirigeant américain a révélé avoir lancé un ultimatum il y a deux mois : "J'ai donné à l'Iran un délai de 60 jours pour 'faire un deal'. Ils auraient dû le faire, aujourd'hui c'est le 61e jour." Il a souligné la supériorité de l'armement américain : "Les États-Unis produisent l'équipement militaire le plus performant et le plus meurtrier au monde, et Israël en possède beaucoup, avec bien plus à venir."

Interrogé sur ABC News, Trump a salué l'opération : "L'attaque en Iran a été excellente. Nous leur avons donné une chance et ils ne l'ont pas saisie." Concernant une éventuelle participation américaine aux frappes, il a maintenu l'ambiguïté : "Je ne souhaite pas commenter cela." De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accusé Washington de complicité, déclarant à son homologue saoudien que "l'agression israélienne contre l'Iran n'aurait pas eu lieu sans coordination et approbation américaines".