"J'aime Hitler" : révélation de conversations secrètes entre jeunes dirigeants du parti républicain aux Etats-Unis

Une correspondance interne de plus de 2 900 pages, révélée par le site Politico, expose un discours raciste, antisémite et pro-nazi au sein de la direction des Jeunes Républicains. Les messages, échangés sur sept mois entre des dizaines de hauts responsables de différents États, révèlent une admiration pour Hitler, des blagues sur les chambres à gaz et un langage ouvertement suprémaciste blanc.

La fuite comprend des échanges entre des militants de haut rang de New York, du Kansas, du Vermont et de l'Arizona, dirigés par les présidents des sections des Jeunes Républicains dans leurs États.

Peter Gionta, président de la Jeunesse républicaine de New York, a écrit : "J'aime Hitler", en réponse à une conversation sur le soutien à un candidat d'extrême droite. À d'autres occasions, il a ajouté : "Quiconque vote contre est condamné aux chambres à gaz."

Ses interlocuteurs ont réagi avec un cynisme glaçant. Joe Maligneau, ancien conseiller juridique de la branche new-yorkaise, a demandé : "Pouvons-nous réparer les douches ? Les chambres à gaz ne correspondent pas à l'esthétique d'Hitler", tandis qu'Annie Ciacetti, représentante de New York au Comité national, a ajouté : "Je suis prête à voir des gens brûler."

Un discours raciste, sexiste et antisémite systématique

Au-delà des références nazies, la correspondance est remplie d'expressions racistes envers les Afro-Américains, les femmes et les membres de la communauté LGBT.

Gionta a qualifié les joueurs de la NBA de "singes jouant au ballon", et William Hendricks, vice-président de la jeunesse du Kansas, a écrit à propos d'un homme noir qu'il "voulait probablement aussi de la pastèque et une boisson sucrée".

D'autres messages contenaient des déclarations misogynes et sexuelles flagrantes, notamment des références au viol comme étant "méchant" et des blagues sur le "viol d'opposants politiques".

Les Juifs n'étaient pas épargnés. Le sénateur Samuel Douglas, président de la Jeunesse du Vermont, a écrit dans une correspondance avec son épouse Brianna, également membre de la direction : "Vous attendez-vous à ce que les Juifs soient honnêtes ?"

Gionta a qualifié les représentants du Maryland au sein du parti de "Juifs gros et puants" et a même écrit qu'il avait l'intention de "les éradiquer de la surface de la terre".

Codes néonazis et symboles suprémacistes

Des symboles et des chiffres associés à la suprématie blanche sont également apparus dans les échanges. Un membre nommé Alex Dwyer a répondu à la question "Devinez dans quelle chambre d'hôtel je suis" avec les mots "1488" - un nombre utilisé dans les communautés néonazies, combinant les "14 mots" du slogan suprémaciste blanc avec le nombre 88, abréviation de "Heil Hitler".

Depuis que les révélations ont été rendues publiques, plusieurs personnes impliquées ont perdu leur emploi. Hendricks a été licencié du bureau du procureur général du Kansas, et l'un des autres membres a perdu une offre d'emploi. Une équipe de campagne républicaine au Congrès de New York a annoncé qu'elle n'embaucherait pas Bobby Walker, vice-président de l'aile jeunesse de l'État, qui gérait une partie de la correspondance.

Une forte condamnation est venue de hauts dirigeants du Parti républicain. La députée Elise Stefanik a déclaré que "les commentaires étaient méprisables, antisémites et racistes - et n'ont pas leur place dans le parti", appelant toutes les personnes impliquées à démissionner.

Le président du parti pour l'État de New York, Ed Cox, a ajouté que "tout comme nous condamnons le discours raciste de l'extrême gauche, nous devons également le condamner au sein de nos propres rangs".

Excuses et accusations de manipulation

Peter Gionta, considéré comme un candidat de premier plan pour le poste de président de l'Organisation nationale des jeunes républicains, a affirmé qu'il s'agissait d'un "assassinat politique" de la part de ses adversaires, laissant entendre que la correspondance avait été "éditée et remaniée de manière trompeuse".

Il a néanmoins présenté ses excuses : "Je présente mes excuses à tous ceux qui ont été offensés par le langage impardonnable trouvé dans une conversation privée que j'ai ouverte pendant ma campagne. J'en assume l'entière responsabilité."

Bobby Walker s'est également excusé pour les propos qui lui ont été attribués : "Il n'y a aucune excuse pour un langage blessant et offensant. J'ai appris une leçon douloureuse sur le jugement, la responsabilité et la confiance."