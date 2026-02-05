J.D. Vance : Trump prêt à toutes les options, y compris militaires

Les États-Unis n’excluent aucun scénario face à l’Iran. C’est le message martelé mercredi par le vice-président américain J.D. Vance, qui a affirmé que le président Donald Trump entendait "garder toutes les options ouvertes", y compris le recours à la force militaire si la voie diplomatique venait à échouer.

S’exprimant lors d’un entretien accordé à SiriusXM, Vance a rappelé que la décision finale reviendrait au président, comme ce fut le cas pour l’opération militaire baptisée Midnight Hammer. "Le président décidera en dernier ressort de la manière dont nous gérerons la situation iranienne", a-t-il souligné.

Selon le vice-président, la position de Donald Trump sur le dossier nucléaire iranien n’a jamais varié. "Depuis 2015, 2016, 2021 et encore en 2025, le président a été constant : nous ne pouvons pas laisser ces gens se doter de l’arme nucléaire", a insisté Vance, désignant Iran comme "le principal État soutenant le terrorisme dans le monde".

À ses yeux, l’enjeu dépasse largement le cadre régional. "Que se passera-t-il lorsque les mêmes terroristes qui commettent des attentats ou projettent des avions sur des immeubles disposeront de l’arme nucléaire ?", a-t-il interrogé, jugeant une telle perspective "totalement inacceptable".

J.D. Vance a également mis en garde contre un effet domino au Moyen-Orient. Selon lui, une bombe iranienne entraînerait quasi immédiatement d’autres puissances régionales sur la même voie. "Si l’Iran obtient l’arme nucléaire, l’Arabie saoudite suivra le lendemain, puis d’autres États du Golfe", a-t-il estimé, évoquant une prolifération nucléaire massive qu’il considère comme "la plus grande menace pour la sécurité mondiale".

Dans ce contexte, la Maison-Blanche se retrouve régulièrement critiquée de toutes parts : trop belliqueuse pour certains, trop conciliante pour d’autres. Vance a balayé ces reproches, expliquant que la stratégie de Donald Trump repose précisément sur cette ambiguïté assumée.

"Le président parlera à tout le monde et tentera d’obtenir des résultats par des moyens non militaires", a conclu le vice-président. Mais si la diplomatie échoue et que l’option militaire apparaît comme la seule solution viable, "alors il la choisira".