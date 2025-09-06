"J’espère que c’est faux" : Donald Trump dit que davantage d’otages pourraient être morts

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a révélé que les États-Unis sont engagés dans des négociations intensives avec le Hamas pour obtenir la libération des otages toujours détenus dans la bande de Gaza.

Interrogé dans le Bureau ovale sur l’avancée des pourparlers, il a exhorté le mouvement terroriste à libérer immédiatement tous les captifs, avertissant que dans le cas contraire, la situation deviendrait « difficile et très violente ».

Donald Trump a déclaré qu’au moins 20 otages seraient encore en vie, mais a exprimé son inquiétude quant au sort de certains d’entre eux.

« Il se pourrait que certains soient morts récemment, d’après ce que j’entends. J’espère que c’est faux », a-t-il confié, ajoutant que de nombreux corps seraient également restitués dans le cadre de l’accord en discussion.

Le président a rappelé qu’une partie de ces négociations avaient déjà permis la libération d’otages par le passé, soulignant le rôle joué par ses proches collaborateurs, notamment Jared Kushner, son gendre et ancien conseiller à la Maison-Blanche. Trump a expliqué la complexité de la phase actuelle des pourparlers : « Quand il ne reste plus qu’une dizaine ou une vingtaine d’otages, leur libération devient extrêmement difficile sans concessions majeures, ce qui serait inacceptable », a-t-il indiqué. Il a également mentionné les manifestations massives en Israël en faveur d’un accord, estimant qu’elles compliquaient la conduite de la guerre par le gouvernement israélien. Enfin, Trump a insisté sur l’importance de ne pas oublier l’attaque du 7 octobre, qui avait déclenché le conflit actuel entre Israël et le Hamas.