Jake Sullivan soutient désormais l'arrêt des ventes d'armes à Israël

L'ancien conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, a annoncé jeudi son soutien à l'arrêt des ventes d'armes américaines à Israël, selon l'agence Middle East Eye. Cette prise de position marque un revirement spectaculaire après avoir passé les 18 derniers mois à faire pression sur les démocrates pour bloquer de telles mesures.

"J'ai effectivement dit à plusieurs collègues qui envisageaient de voter sur ces résolutions que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, après l'effondrement du cessez-le-feu en mars, rend le vote pour l'arrêt des ventes d'armes à Israël comme une position tout à fait crédible. C'est une position que je soutiendrai", a déclaré Sullivan dans le podcast "The Bulwark".

Il faisait référence à la résolution présentée par le sénateur démocrate Bernie Sanders, soutenue pour la première fois par plus de la moitié des démocrates du Sénat en faveur de restrictions sur les ventes d'armes à Israël.

Ce changement de cap est d'autant plus significatif que Sullivan et la Maison Blanche avaient précédemment fait pression sur les démocrates pour qu'ils s'opposent à la tentative précédente de Sanders durant les derniers mois de l'administration Biden. Cette évolution reflète un durcissement progressif de la position démocrate concernant le conflit au Moyen-Orient.