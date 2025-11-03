Jamaïque : des organisations israéliennes et juives mobilisées après l’ouragan Melissa

Quelques jours après le passage dévastateur de l’ouragan Melissa en Jamaïque, des organisations juives et israéliennes se mobilisent pour venir en aide aux populations locales. L’ouragan de catégorie 5 a fait au moins 28 morts sur l’île et laissé plus de 70 % de la population sans électricité. En Haïti voisine, 31 décès sont à déplorer.

https://x.com/i/web/status/1808533882918089111 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

À Montego Bay, le centre Chabad de Jamaïque, a ouvert des abris, distribué des denrées et installé des stations de recharge pour téléphones, malgré des dégâts importants dans ses locaux. Le rabbin Yaakov Raskin raconte avoir passé quatre heures à protéger sa famille des débris volants, avant de coordonner l’acheminement de vivres et de matériel d’urgence depuis Miami.

L'ONG humanitaire israélienne IsraAID a dépêché une équipe d’urgence pour fournir de l’eau potable, des services d’assainissement et un soutien psychologique. SmartAID a quant à elle envoyé batteries, panneaux solaires et équipements de communication pour maintenir les services essentiels.

La Jamaïque compte environ 200 résidents juifs permanents et accueille régulièrement des touristes juifs. « Nous avons une responsabilité envers tous les habitants de l’île », souligne Yaakov Raskin. Chabad a déjà collecté plus de 160 000 dollars sur l’objectif d’un million pour financer ses opérations.

D’autres organisations américaines, dont la Fédération juive d’Amérique du Nord et le Comité de distribution conjoint juif, ont également lancé des fonds pour soutenir les victimes de la tempête.