Jared Moskowitz alerte sur une vague de menaces antisémites visant les élus juifs américains

Le représentant démocrate de Floride Jared Moskowitz a révélé avoir reçu plusieurs messages antisémites violents à son bureau, dans un contexte de hausse des menaces visant des élus juifs américains depuis le début de la guerre à Gaza.

Lors d’un entretien sur CNN, Jared Moskowitz a diffusé des messages vocaux contenant des insultes antisémites, des appels à « tuer les Juifs » et des menaces directes contre lui. L’élu, qui est juif, a affirmé que les États-Unis avaient « franchi un Rubicon » dans la banalisation de la haine antijuive.

Selon lui, les menaces sont devenues quotidiennes, en ligne, dans les médias, dans certains podcasts et jusque dans les couloirs du Congrès. Depuis qu’un homme a été condamné en 2024 pour avoir projeté de le tuer, un policier est posté en permanence devant son domicile.

Jared Moskowitz n’est pas le seul élu concerné. Plusieurs parlementaires juifs, démocrates comme républicains, ont récemment signalé une multiplication des menaces et du harcèlement antisémites. Le représentant républicain Max Miller, élu de l’Ohio, a lui aussi dénoncé des messages extrêmement violents visant les Juifs.

Pour Jared Moskowitz, il reste légitime de critiquer le gouvernement israélien ou Benjamin Netanyahou, mais ces critiques basculent trop souvent en attaques contre les Juifs. Il appelle les responsables politiques à exclure clairement les antisémites de leurs mouvements.