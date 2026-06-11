Néanmoins, il a également affirmé que Benjamin Netanyahou demeurait un partenaire important des États-Unis.

Dans un entretien accordé à CBS News, JD Vance a souligné que les États-Unis et Israël restaient des alliés proches, mais que leurs intérêts n’étaient pas toujours parfaitement alignés.

« Même entre partenaires proches, il arrive que nos intérêts soient parfaitement alignés, et parfois qu’ils ne le soient pas », a déclaré le vice-président américain, selon des extraits de l’entretien diffusés mercredi.

JD Vance a décrit Benjamin Netanyahou comme un dirigeant défendant fermement les intérêts de son pays, tout en rappelant que l’administration de Donald Trump plaçait avant tout les intérêts américains au centre de sa politique étrangère.

« Lorsque nos intérêts divergent, nous devons malheureusement, pour les Israéliens, choisir le camp du peuple américain, ce que nous faisons toujours », a-t-il affirmé.

Interrogé sur d’éventuelles erreurs commises par le Premier ministre israélien dans sa gestion des relations avec Washington autour du conflit avec l’Iran, JD Vance a répondu que Benjamin Netanyahou « s’était certainement trompé sur certains points », sans donner davantage de détails.

Le vice-président a toutefois tenu à nuancer ses propos, assurant que ces discussions relevaient du cadre privé et que le chef du gouvernement israélien restait « un bon partenaire ».

« Nous allons continuer à travailler ensemble. Mais lorsque les intérêts divergent, les États-Unis poursuivront les meilleurs intérêts de notre nation », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent après plusieurs semaines de tensions publiques autour de la stratégie américaine face à Téhéran. Donald Trump a insisté à plusieurs reprises sur sa volonté de mener de manière indépendante les négociations diplomatiques avec l’Iran.

Dans le même entretien, JD Vance a affirmé que les États-Unis étaient proches d’un accord global visant à empêcher durablement l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Il a toutefois précisé que cet accord pourrait être conclu rapidement ou prendre encore plusieurs mois.

Selon JD Vance, l’objectif de Washington est de parvenir à un règlement de long terme, garantissant que l’Iran ne puisse pas acquérir d’arme nucléaire, au-delà même du mandat de Donald Trump.

Le vice-président avait déjà tenu des propos similaires sur Fox News, rappelant que, malgré les intérêts communs entre Israël et les États-Unis, la priorité de l’administration américaine restait de défendre les intérêts nationaux américains.

Il a également indiqué que si Israël pouvait approuver ou non cette approche, Washington continuerait à poursuivre ce qu’il considère comme la meilleure stratégie pour les États-Unis.