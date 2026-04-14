JD Vance évoque des progrès dans les discussions avec l’Iran, mais attend un geste décisif de Téhéran

Les États-Unis affirment avoir réalisé des avancées significatives dans leurs discussions avec l’Iran, tout en estimant que la suite du processus dépend désormais entièrement de Téhéran. Le vice-président américain, JD Vance, a indiqué dans un entretien accordé à Fox News que "beaucoup de progrès" avaient été accomplis lors des récents pourparlers tenus au Pakistan, évoquant même la possibilité d’un "grand accord".

Selon lui, les négociations ont toutefois été suspendues temporairement, la délégation iranienne ayant dû retourner à Téhéran pour obtenir l’approbation des autorités, notamment du guide suprême, sur les termes proposés par Washington. "La balle est désormais dans le camp de l’Iran", a insisté JD Vance, soulignant que les États-Unis avaient clairement défini leurs conditions et leurs lignes rouges.

Parmi les exigences américaines figurent le retrait de l’uranium enrichi hors du territoire iranien et un engagement ferme de Téhéran à ne pas développer d’arme nucléaire. Le vice-président a également insisté sur la nécessité pour l’Iran d’abandonner toute implication dans des activités terroristes s’il souhaite être considéré comme un acteur économique "normal" sur la scène internationale.

JD Vance a affirmé qu’un accord bénéfique pour les deux pays restait possible, à condition que l’Iran fasse preuve de flexibilité. Il a par ailleurs averti que la situation pourrait évoluer si Téhéran ne contribue pas à la réouverture du détroit d’Ormuz, un point jugé crucial dans les discussions en cours.

Enfin, le responsable américain a mis en avant la position de force de Washington, évoquant à la fois sa supériorité militaire et la pression économique accrue exercée sur l’Iran, notamment à travers le blocage des exportations pétrolières transitant par le détroit d’Ormuz. Selon lui, ces leviers pourraient jouer un rôle déterminant dans l’issue des négociations.