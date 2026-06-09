JD Vance : "l’accord avec l’Iran pourrait déplaire à Israël"

Le vice-président américain JD Vance a déclaré lundi que les États-Unis poursuivraient un accord de long terme avec l’Iran sur son programme nucléaire, même si Israël pourrait ne pas l’approuver.

Dans une interview accordée à Fox News, Vance a reconnu que Washington et Jérusalem partageaient de nombreux intérêts, mais a souligné que ceux-ci pouvaient parfois diverger.

« L’objectif principal des États-Unis en Iran est de s’assurer que l’Iran ne possède pas l’arme nucléaire », a-t-il affirmé, ajoutant que la politique américaine serait menée avant tout en fonction des intérêts nationaux des États-Unis.

Selon lui, les évolutions des dix-huit derniers mois ont créé les conditions nécessaires à un règlement durable de la question nucléaire iranienne.

« Israël peut aimer cela ou ne pas l’aimer, mais nous pensons fondamentalement que c’est dans le meilleur intérêt des États-Unis d’Amérique », a déclaré Vance.

Ses propos interviennent alors que Donald Trump affirme que les discussions avec Téhéran progressent et qu’une issue pourrait être annoncée prochainement. Le président américain a répété que l’Iran ne devait « pas avoir d’arme nucléaire » et a évoqué une possible « victoire totale » dans les prochaines semaines.

Côté iranien, un haut conseiller militaire du guide suprême a toutefois affirmé que les négociations avec Washington étaient dans l’impasse, estimant que « la balle est dans le camp de Trump ».

Ces déclarations mettent en lumière les tensions potentielles entre les priorités américaines et israéliennes, alors que Washington cherche à obtenir un accord durable avec Téhéran tout en maintenant sa coordination stratégique avec Israël.