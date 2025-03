"Je m'appelle Gal et je suis juive" : Gal Gadot récompensée pour sa lutte contre l'antisémitisme

La star hollywoodienne, actrice et productrice israélienne, Gal Gadot, a reçu mercredi le prix du leadership international lors du sommet Never Is Now 2025 de la Ligue anti diffamation, qui portait sur l'antisémitisme et la haine, le plus grand rassemblement mondial consacré à la lutte contre l'antisémitisme et les préjugés.

"Je suis fière d'être juive et fière d'être israélienne", a déclaré Gal Gadot dans son discours de réception du prix. "Mais c'est une période où beaucoup d'entre nous dans la communauté juive avons dû trouver notre voix et confronter la haine dirigée contre nous, même si elle est très inconfortable. Peu importe à quel point vous avez essayé de l'éviter par le passé, même si parler n'était pas vraiment votre truc, aucun de nous ne peut désormais ignorer la flambée de l'antisémitisme à travers le monde. Et c'est ce que je fais. Pas besoin d'intelligence artificielle. C'est vraiment moi, debout devant vous aujourd'hui et disant simplement : je m'appelle Gal, et je suis juive. Et nous en avons assez de l'antisémitisme. Alors nous sommes ici, ensemble, appelant à la libération de chacun de nos otages. Ils doivent rentrer chez eux."

Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'acteur juif David Schwimmer a ajouté lors de l'événement : "Ma carrière m'a donné une plateforme incroyable et l'opportunité de parler des sujets qui me tiennent à cœur, et dans les bons jours, l'opportunité d'être entendu malgré le bruit qui submerge trop de gens. Je crois que ce droit s'accompagne de la responsabilité d'utiliser ma voix dans ces moments, en temps de danger, de fanatisme et de violence. Les prises de parole ont souvent un prix, comme beaucoup d'autres, j'ai été attaqué et menacé par des personnes que je n'ai jamais rencontrées. J'ai été abandonné par des personnes que je pensais être mes amis et par des organisations que je croyais être mes alliées. Cependant, j'ai aussi trouvé des moments incroyables de sens et de solidarité."

Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Il a exhorté les présents à agir. "Votre voix sera tellement importante pour vos fans qui vous aiment, pour les membres de votre communauté qui ont besoin de vous, pour les personnes qui ne peuvent utiliser qu'un peu de solidarité en ce moment. Personne ne vous demande de résoudre le conflit au Moyen-Orient. Dites simplement que vous vous tenez aux côtés de vos amis, collègues et voisins, les Juifs, contre la haine, et ce qui se passe dans nos campus, nos écoles et nos entreprises juives est totalement inacceptable."