"Je n’autoriserai pas Israël à annexer la Cisjordanie" (Donald Trump)

Lors d’un échange avec des journalistes dans le Bureau ovale, le président américain Donald Trump a révélé avoir eu une série de discussions « très positives » concernant la situation à Gaza, notamment avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Trump a indiqué que ces échanges ont porté sur la libération des otages, la récupération des corps et la fin du conflit dans la bande de Gaza, qu’il a qualifié de « très mauvaise situation ». « Nous pensons qu’un accord est possible, peut-être très bientôt », a-t-il déclaré, soulignant son souhait de parvenir à un règlement qui apporterait la paix dans la région.

Le président américain a également mentionné des rencontres récentes avec plusieurs dirigeants du Moyen-Orient, dont des rois et chefs d’État, ainsi qu’une réunion « très importante » avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon lui, des annonces conjointes devraient être faites prochainement à l’issue de ces discussions stratégiques.

Sur la question de la Judée-Samarie, Trump a été catégorique : « Je n’autoriserai pas Israël à annexer la Cisjordanie », marquant ainsi une limite claire dans les négociations avec Jérusalem. Ces déclarations interviennent alors que des négociations intensives se poursuivent pour mettre fin à la guerre à Gaza et ouvrir la voie à un accord plus large, susceptible de redessiner les équilibres diplomatiques au Moyen-Orient.