"Je ne laisserai jamais l’héritage de Charlie mourir" (Erika Kirk)

Dans un discours bouleversant, Erika Kirk a rendu hommage à son mari, l’influenceur conservateur Charlie Kirk, assassiné mercredi dans l’Utah.

Charlie Kirk (à droite) et son épouse Erika Lane Frantzve (à gauche) sur scène lors du bal inaugural de Turning Point USA à l'hôtel Salamander, le 19 janvier 2025 à Washington. SAMUEL CORUM / Getty Images via AFP
Charlie Kirk (à droite) et son épouse Erika Lane Frantzve (à gauche) sur scène lors du bal inaugural de Turning Point USA à l’hôtel Salamander, le 19 janvier 2025 à Washington. SAMUEL CORUM / Getty Images via AFP

Dans une déclaration bouleversante diffusée en direct vendredi soir, Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, a pris la parole pour la première fois depuis l’assassinat de son mari, figure emblématique du mouvement conservateur américain, tué mercredi sur un campus de l’Utah.

Émue et déterminée, Erika Kirk a d’abord exprimé sa gratitude envers les forces de l’ordre et les premiers intervenants qui ont œuvré sans relâche pour arrêter le suspect. « Je ne laisserai jamais l’héritage de Charlie mourir, » a-t-elle lancé, sous les applaudissements, promettant de faire de Turning Point USA, l’organisation fondée par son mari, « la plus grande chose que cette nation ait jamais vue. »

En évoquant la mémoire de Charlie, elle l’a décrit comme « un mari parfait, un père aimant et un patriote passionné ». Elle a rappelé son engagement en faveur de la famille et de la foi chrétienne, des valeurs qui guidaient sa vie et son combat politique. « Charlie aimait ses enfants, il m’aimait, il aimait l’Amérique, » a-t-elle déclaré, la voix brisée par l’émotion.

Erika Kirk a également adressé un message aux partisans du mouvement conservateur : « Le mouvement que Charlie a construit ne mourra pas ».

Video poster
L'influenceur Charlie Kirk, soutien d'Israël, assassiné

En terminant son discours, elle a partagé un moment déchirant avec leur fille de trois ans, à qui elle a expliqué que son père était « parti en voyage avec Jésus ». Son intervention a été saluée par de nombreux responsables politiques, dont Donald Trump, qui a rendu hommage à Charlie Kirk, qualifiant sa disparition de « perte immense pour la nation ».

Ce discours marque le début d’une nouvelle étape pour Turning Point USA, désormais portée par la détermination d’Erika Kirk à perpétuer la mission de son mari.

