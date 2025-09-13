"Je ne laisserai jamais l’héritage de Charlie mourir" (Erika Kirk)

Articles recommandés -

Dans une déclaration bouleversante diffusée en direct vendredi soir, Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, a pris la parole pour la première fois depuis l’assassinat de son mari, figure emblématique du mouvement conservateur américain, tué mercredi sur un campus de l’Utah.

Émue et déterminée, Erika Kirk a d’abord exprimé sa gratitude envers les forces de l’ordre et les premiers intervenants qui ont œuvré sans relâche pour arrêter le suspect. « Je ne laisserai jamais l’héritage de Charlie mourir, » a-t-elle lancé, sous les applaudissements, promettant de faire de Turning Point USA, l’organisation fondée par son mari, « la plus grande chose que cette nation ait jamais vue. »

En évoquant la mémoire de Charlie, elle l’a décrit comme « un mari parfait, un père aimant et un patriote passionné ». Elle a rappelé son engagement en faveur de la famille et de la foi chrétienne, des valeurs qui guidaient sa vie et son combat politique. « Charlie aimait ses enfants, il m’aimait, il aimait l’Amérique, » a-t-elle déclaré, la voix brisée par l’émotion.

Erika Kirk a également adressé un message aux partisans du mouvement conservateur : « Le mouvement que Charlie a construit ne mourra pas ».

En terminant son discours, elle a partagé un moment déchirant avec leur fille de trois ans, à qui elle a expliqué que son père était « parti en voyage avec Jésus ». Son intervention a été saluée par de nombreux responsables politiques, dont Donald Trump, qui a rendu hommage à Charlie Kirk, qualifiant sa disparition de « perte immense pour la nation ».

Ce discours marque le début d’une nouvelle étape pour Turning Point USA, désormais portée par la détermination d’Erika Kirk à perpétuer la mission de son mari.