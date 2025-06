"Je suis moins confiant quant à la conclusion d'un accord nucléaire avec l'Iran", déclare Donald Trump

Lors d'une interview accordée mercredi au New York Post, le président américain Donald Trump s'est exprimé sur l'accord nucléaire avec l'Iran, déclarant être "moins confiant" à ce sujet. Interrogé sur sa capacité à faire cesser le programme d'enrichissement d'uranium, le président a répondu : "Je suis beaucoup moins confiant sur notre capacité à parvenir à un accord".

"Il semble qu'ils traînent les pieds, je pense que c'est honteux, et je suis moins confiant maintenant concernant l'accord que je ne l'étais il y a deux mois", a ajouté le président américain, affirmant que "quelque chose est arrivé" à l'Iran. "S'il n'y a pas d'accord, ils n'auront pas le nucléaire", a-t-il précisé. Trump a encore ajouté qu'il serait "plus agréable de le faire sans guerre, sans que des gens meurent, c'est beaucoup plus agréable ainsi - mais je ne pense pas voir le même niveau d'enthousiasme pour conclure un accord".

Hier soir, Trump avait déclaré que l'Iran "devient beaucoup plus agressif". Il avait ajouté qu'une nouvelle rencontre entre les pays devait avoir lieu jeudi prochain, mais une source américaine a indiqué à Reuters qu'il y avait peu de probabilités que cela se concrétise. Le commandant du Commandement central de l'armée américaine, Michael Kurilla, s'est exprimé sur la situation actuelle en déclarant avoir fourni au Pentagone et à Trump "un large éventail d'options" au cas où les négociations n'aboutiraient pas à un accord.