L'humoriste américain Jerry Seinfeld s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle polémique après une brève altercation avec un créateur de contenu pro-palestinien à la sortie du Madison Square Garden, mercredi soir. Alors que la légende de la télévision quittait l'enceinte après la spectaculaire remontée des New York Knicks lors des Finales NBA, un influenceur connu sous le pseudonyme de FinesseFave l'a abordé en lui demandant face caméra : "Peut-on avoir un "Free Palestine" ?"

Seinfeld, qui est juif et affiche régulièrement son soutien à Israël, a simplement répondu : "It doesn't exist" ("Ça n'existe pas"), avant de poursuivre son chemin. La séquence a rapidement été diffusée sur TikTok par l'influenceur, qui compte quelque 180 000 abonnés.

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L'incident s'inscrit dans une série de confrontations entre le comédien et des militants anti-israéliens depuis le début de la guerre à Gaza. En mai 2024, son discours de remise des diplômes à l'université Duke avait été perturbé par des protestations d'étudiants. Quelques semaines plus tard, un manifestant avait interrompu l'un de ses spectacles en Virginie en criant "Free Gaza". Seinfeld avait alors répliqué avec humour : "J'aime bien un peu de haine des Juifs pour pimenter le spectacle", tandis que le public scandait son nom.

Le comédien a également été pris à partie à plusieurs reprises à New York. En février 2025, un influenceur l'avait piégé lors d'une demande de selfie en lançant un slogan pro-palestinien. Seinfeld avait alors répondu : "Je ne me soucie pas de la Palestine". Quelques mois plus tard, un autre militant l'avait accusé de soutenir un "génocide" à Gaza alors qu'il quittait un match des Knicks. "Seulement toi", avait-il lancé avant de monter dans sa voiture.

Malgré ces incidents répétés et les manifestations organisées devant plusieurs de ses spectacles, l'ancien créateur et acteur de la série culte Seinfeld continue d'afficher publiquement ses positions, au risque d'alimenter les controverses qui l'entourent depuis le début du conflit.