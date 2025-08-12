JetBlue, Iberia, Vueling : les actes antisémites à bord de vols commerciaux se multiplient

Articles recommandés -

Un nouveau scandale secoue le transport aérien après qu’un passager juif d’un vol JetBlue a reçu un repas casher étiqueté du terme injurieux "Zionazi", mélangeant les termes "sioniste" et "nazi". L’affaire, révélée par l’organisation américaine StopAntisemitism, a provoqué une vive indignation. L’ONG a publié la photo de l’emballage sur les réseaux sociaux, exigeant que "toute personne impliquée soit immédiatement renvoyée" et dénonçant "une haine digne de 1941".

Dans un communiqué, JetBlue a confirmé l’ouverture d’une enquête interne pour déterminer sur quel vol l’incident s’est produit, précisant qu’aucune plainte officielle n’avait encore été déposée. La compagnie affirme appliquer une "tolérance zéro" face à toute forme de haine ou de discrimination, et promet des sanctions rapides si un membre du personnel ou un prestataire est impliqué.

Cet épisode intervient quelques jours après un incident similaire à bord d’un vol Iberia reliant Buenos Aires à Madrid. Un passager juif y avait découvert l’inscription "Free Palestine" sur le plateau de son repas casher. La compagnie espagnole a annoncé une enquête approfondie impliquant ses équipes internes et ses fournisseurs de restauration, tout en condamnant "sans équivoque" tout comportement discriminatoire contraire à ses valeurs de respect et d’inclusion.

https://x.com/i/web/status/1953858887368556627

Les compagnies aériennes européennes sont également confrontées à d’autres accusations. La low-cost espagnole Vueling est visée par une polémique après avoir expulsé un groupe d’adolescents juifs français d’un vol entre Valence et Paris. Selon leurs accompagnateurs, ils auraient été sanctionnés pour avoir chanté en hébreu, et leur cheffe de groupe aurait été menottée par la police espagnole. L’affaire a suscité une vive réaction politique en France, notamment après que le ministre espagnol des Transports a qualifié les jeunes de "morveux israéliens".

Vueling rejette toute accusation de discrimination religieuse, affirmant que la décision d’exclure le groupe reposait sur "une attitude très combative mettant en danger la sécurité du vol".

Ces incidents surviennent dans un climat international tendu, marqué par une montée de l’antisémitisme depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Les organisations juives dénoncent une hausse alarmante des actes hostiles dans les transports publics, y compris dans l’aviation commerciale, et réclament des mesures fermes de la part des compagnies pour protéger les passagers contre les comportements haineux.