Joe Biden accueillera des dirigeants musulmans pour un dîner d'Iftar, dans un contexte de tensions liées à la guerre de Gaza

Le président américain Joe Biden s'apprête à accueillir un petit groupe de dirigeants de la communauté musulmane américaine à la Maison Blanche pour une réunion mardi soir, suivie d'un dîner pour marquer l'iftar, afin d'apaiser les tensions liées au soutien de son administration à la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

M. Biden et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, seront rejoints par des membres musulmans du personnel de l'administration démocrate et de hauts responsables de la sécurité nationale, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche. Les collaborateurs musulmans rejoindront ensuite le président pour un dîner de rupture du jeûne pendant le mois sacré du Ramadan. Ces deux dernières années, M. Biden a organisé de grandes réceptions à l'occasion du Ramadan et de l'Aïd à la Maison-Blanche, mais ces projets ont été abandonnés cette année en raison de la guerre, qui a débuté le 7 octobre lorsque le groupe terroriste palestinien Hamas a mené une attaque massive contre Israël, tuant 1 200 personnes, dont la plupart étaient des civils, et prenant 253 autres otages. Israël a répondu par une offensive militaire visant à détruire le Hamas, à renverser son régime à Gaza, et à libérer les otages, dont 130 sont toujours en captivité. Les représentants de la Maison-Blanche s'étaient déjà rendus à Détroit au début de l'année et avaient dû faire face à un accueil glacial de la part des dirigeants de la communauté musulmane américaine dans cet État, où plus de 100 000 électeurs des primaires démocrates avaient voté "non engagé" dans le cadre d'une manifestation organisée de désapprobation de l'attitude de M. Biden à l'égard du conflit.