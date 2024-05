Joe Biden affirme soutenir les "manifestations non violentes" sur Gaza et Israël

Le discours très attendu du président américain Joe Biden lors de la cérémonie de remise des diplômes du Morehouse College d'Atlanta s'est achevé sans interruption par des manifestants pro-palestiniens.

Certains d'entre vous ont demandé : "Qu'est-ce que la démocratie ? Si nous ne pouvons pas arrêter les guerres qui nous brisent le cœur ? Mais dans une démocratie, nous débattons et nous divergeons sur le rôle de l'Amérique dans le monde. Je tiens à le dire très clairement. Je soutiens les manifestations pacifiques et non violentes. Vos voix doivent être entendues, et je vous promets que je les entends", a déclaré M. Biden, soulignant qu'il a nommé plus de Noirs américains à des postes de haut niveau que n'importe quel autre président des États-Unis.

Par le passé, M. Biden s'est montré plus critique à l'égard des manifestations anti-israéliennes, soulignant leurs motivations et tactiques parfois antisémites et leur ignorance des crimes commis par le Hamas. Bien que le discours ne soit pas interrompu, quelques diplômés et membres du personnel de la faculté ont arboré des écharpes keffiyeh, le dos tourné à M. Biden et le poing droit levé. Abordant plus directement la guerre entre Israël et le Hamas, M. Biden déclare : "Ce qui se passe à Gaza et en Israël est déchirant. L'attaque vicieuse du Hamas contre Israël a tué des innocents et pris des gens en otage. J'étais sur place neuf jours après et j'ai vu des images où l'on voyait une mère et sa fille attachées par une corde, arrosées de kérosène, brûlées et regardant leur mort." La voix de M. Biden s'est ensuite élevée. "Des Palestiniens innocents pris au milieu de tout cela - des hommes, des femmes et des enfants, tués ou déplacés, qui ont désespérément besoin de nourriture, d'eau et de médicaments. Il y a une crise humanitaire à Gaza. C'est pourquoi j'appelle à un cessez-le-feu immédiat pour arrêter les combats et ramener les otages à la maison", déclare-t-il, réitérant sa position de longue date sous les applaudissements de la foule. "En ce moment même, je travaille sur un accord, 24 heures sur 24, afin d'acheminer davantage d'aide à Gaza. C'est l'un des problèmes les plus difficiles et les plus compliqués au monde. Il n'y a rien de facile", a-t-il poursuivi.

"Je sais que cela suscite la colère et la frustration de beaucoup d'entre vous, y compris de ma famille", a ajouté M. Biden. Le mois dernier, le New York Times a rapporté que la première dame, Jill Biden, avait fait pression sur le président pour qu'il mette fin à la guerre. "Mais surtout, je sais que cela vous brise le cœur. Cela me brise aussi le mien". "Le leadership, c'est se battre pour résoudre les problèmes les plus insolubles. C'est canaliser la colère, la frustration et le chagrin pour trouver une solution. Il s'agit de faire ce que l'on croit juste, même lorsque c'est difficile et que l'on se sent seul", ajoute-t-il, faisant référence à sa politique de guerre qui l'a exposé à de vives critiques de la part de l'extrême gauche de son parti pour son soutien à Israël, mais aussi de la part des républicains qui se sont de plus en plus détournés de lui lorsqu'il a intensifié ses critiques à l'égard de l'Etat hébreu en raison de la crise humanitaire à Gaza.