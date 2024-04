Joe Biden dénonce la montée de l'antisémitisme dans son message de Pessa'h

Dans un communiqué publié dimanche, à la veille de la fête de Pessa'h, le président américain Joe Biden a vivement critiqué la recrudescence des incidents antisémites aux États-Unis. Il a également condamné une nouvelle fois l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier et s'est engagé à poursuivre les efforts pour libérer les otages détenus à Gaza.

"Demain soir, les Juifs du monde entier célébreront Pessa'h, relatant leur miraculeuse histoire de l'Exode après des centaines d'années d'esclavage en Égypte et leur voyage vers la liberté", a déclaré Biden. "Cette fête nous rappelle une vérité profonde et puissante : même face à la persécution, si nous gardons la foi, nous endurerons et surmonterons." Le président a évoqué les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, qualifiant cette journée de "plus meurtrière pour le peuple juif depuis l'Holocauste". "Plus de 1 200 personnes ont été brutalement massacrées. Des femmes et des filles ont été soumises à des violences sexuelles épouvantables. Plus de 250 innocents ont été pris en otage, dont des Américains", a-t-il rappelé.

Biden a réaffirmé son engagement inébranlable envers la sécurité du peuple juif et le droit d'Israël à exister en tant qu'État juif indépendant. Il a assuré que son administration travaillait sans relâche pour libérer les otages et parvenir à un cessez-le-feu immédiat et prolongé à Gaza, tout en acheminant une aide humanitaire aux civils palestiniens.

Le président a également dénoncé la montée alarmante de l'antisémitisme dans les écoles, les communautés et en ligne. "Le silence est complicité. Même ces derniers jours, nous avons vu du harcèlement et des appels à la violence contre les Juifs. Cet antisémitisme flagrant est répréhensible et dangereux - et il n'a absolument pas sa place sur les campus universitaires, ni nulle part ailleurs dans notre pays", a-t-il déclaré, promettant de mettre en œuvre la première stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme.