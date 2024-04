Joe Biden devance Donald Trump dans la majorité des récents sondages

Joe Biden devance actuellement Donald Trump dans la majorité des sondages récents, à seulement sept mois de l'élection présidentielle. Il a été confirmé le mois dernier que les deux candidats s'affronteront en novembre, Biden et Trump ayant tous deux remporté suffisamment de délégués pour obtenir l'investiture présidentielle de leurs partis respectifs.

Depuis lors, l'attention s'est portée sur le vainqueur potentiel de ce duel. Jusqu'à présent, les sondages ont été plutôt mitigés, les observateurs estimant que l'issue de la course est trop incertaine pour être pronostiquée. Bien que cette situation persiste, les enquêtes d'opinion semblent néanmoins pencher de plus en plus en faveur de Biden. Le président démocrate sortant est donné vainqueur du vote populaire dans huit des douze sondages les plus récents ajoutés au site RacetotheWH, qui suit les moyennes des sondages.

Cependant, d'autres sondages suggèrent que Trump pourrait avoir plus de partisans le jour de l'élection. Un sondage de Morning Consult auprès de 6 236 électeurs inscrits prévoit que le républicain remportera 44 % des voix, contre 43 % pour Biden.

Malgré des sondages apparemment positifs pour Biden, Christopher Phelps, professeur d'histoire américaine moderne à l'Université de Nottingham au Royaume-Uni, a déclaré à Newsweek que la course était "bien trop serrée pour être prédite".

"Nous avons un grand nombre de sondages et il est difficile de déterminer auxquels donner du poids. Cela dit, la plus grande priorité ne devrait pas être accordée aux sondages nationaux, mais aux sondages qui ciblent les États clés spécifiques qui ont été les plus compétitifs lors des dernières élections et qui sont cruciaux pour le collège électoral", a-t-il expliqué.

"Nous ne pouvons tout simplement pas connaître le résultat à une si grande distance dans le temps", a conclu Phelps, soulignant les nombreuses inconnues qui pourraient faire basculer la course d'ici novembre.