Joe Biden met en garde contre une montée "féroce" de l'antisémitisme aux États-Unis et dans le monde entier

Le président Joe Biden a mis en garde mardi contre une montée "féroce" de l'antisémitisme aux États-Unis et dans le monde entier, dans des propos qui ont à la fois dénoncé les excès violents des manifestations anti-israéliennes sur les campus et réaffirmé l'alliance des États-Unis avec Israël, a rapporté Politico.

"Sur les campus universitaires, des étudiants juifs ont été bloqués, harcelés, attaqués alors qu'ils se rendaient en classe", a déclaré M. Biden. "L'antisémitisme, les affiches antisémites, les slogans appelant à l'anéantissement d'Israël, le seul État juif au monde. Trop de gens nient, minimisent, rationalisent, ignorent les horreurs de la Shoah et du 7 octobre... C'est absolument méprisable et cela doit cesser", a-t-il affirmé. Le discours de M. Biden, prononcé au Capitole des États-Unis à l'occasion de la journée de commémoration de l'Holocauste, intervient alors qu'il gère une série de crises, avec des manifestations qui secouent les campus universitaires et Israël qui a lancé son offensive à Rafah.