États-Unis : Joe Lieberman, ancien sénateur et fervent soutien d'Israël, est décédé à l'âge de 82 ans

Joe Lieberman, l'ancien sénateur américain du Parti démocrate, est décédé cette nuit à l'âge de 82 ans. Lieberman fut le premier sénateur juif pratiquant de l'histoire des États-Unis et le premier candidat juif à la vice-présidence du pays, en 2000, alors qu'il était colistier d'Al Gore. L'élection, contestée, a finalement été tranchée par la Cour suprême en faveur de l'ancien gouverneur du Texas, George W. Bush, mais Lieberman avait salué sa sélection comme "une avancée historique pour les Américains juifs".

Sur de nombreux sujets, comme l'avortement et la politique économique, Lieberman était un démocrate "mainstream", rappelle CNN, qui ajoute qu'il "restera dans les mémoires comme l'un des derniers grands hommes d'État d'une époque où le bipartisme réel semblait possible à Washington".

Le comité américain pour les affaires israéliennes lui a rendu hommage : "Encore et encore, son leadership a été vital et critique pour promouvoir une politique qui renforce les liens entre les États-Unis et Israël. Son caractère fort et unique, son humilité et son équité fondamentale ont été une inspiration pour tous ceux qui ont travaillé avec lui. Le mouvement pro-israélien lui sera toujours redevable, et il laisse un héritage qui sera préservé. Nous envoyons nos condoléances à Hadassah et à ses enfants et petits-enfants. Que sa mémoire soit bénie".

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui aussi écrit sur X : "Lors de ma première rencontre avec lui il y a des décennies, j'ai été impressionné par son intégrité, son sens de la justice et son courage civique. Il avait un sens moral profond et une intelligence directe, et il n'avait pas peur de défendre la vérité. Il était aussi un ami personnel d'une gentillesse et d'une fidélité exceptionnelles. Tu nous manqueras beaucoup, Joe".