Kanye West accusé d'avoir harcelé ses employés juifs

Une ancienne employée juive de Kanye West a déposé une plainte contre lui devant un tribunal de Los Angeles, l'accusant d'antisémitisme et de misogynie. "Il a mené une campagne calculée pour menacer et soumettre les employés juifs à la torture psychologique", a indiqué celle qui travaillait pour le rappeur depuis décembre 2023 en tant que spécialiste du marketing. La plainte précise également que cela a conduit à son licenciement abusif, environ six mois après le début de son contrat, après qu'elle a signalé le harcèlement à son responsable.

L'ancienne employée a également affirmé qu'en janvier 2024, elle avait approché le chanteur avec une proposition de condamner son lien avec le nazisme, après que son album "Vultures 1" ait fait sensation en raison d'"une couverture rappelant l'esthétique nazie". Réponse de l'intéressé : "Je suis un nazi".

Un autre incident s'était produit en juin 2024, lorsqu'il avait envoyé une série de SMS, dont un dans lequel il l'a qualifiée de "moche", un autre dans lequel était écrit "Heil Hitler", ou encore "tu es ce qui reste après que j'ai dit deathcon", en référence à un tweet de 2022 dans lequel il menaçait de lancer un "Death Con 3" contre le peuple juif (death = mort).

La plaignante l'accuse également d'avoir diffamé les femmes et cite un cas dans lequel le chanteur a envoyé un SMS comprenant une photo d'une femme nue dans une discussion de groupe en janvier 2024. Le document mentionne également une demande qu'elle a reçue en avril 2024 pour aider à commercialiser Yeezy Porn, ce qu'elle a refusé de faire.