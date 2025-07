Kanye West provoque l’indignation en qualifiant les pro-Palestiniens de "programmés" et "manipulés"

Articles recommandés -

Une vidéo virale de Kanye West, où le rappeur qualifie les partisans pro-palestiniens de « programmés » par les médias et les compare aux détracteurs de Donald Trump, a provoqué un tollé. Dans un langage cru, West déclare : « Vous ne savez rien de la Palestine, ça ne vous intéresse pas vraiment. Les médias vous ont poussés à vous y intéresser, et vous ne faites que le relayer sur vos fichus réseaux sociaux. » Ces propos, jugés offensants, ont été largement condamnés pour leur "mépris de l’activisme" et leur "minimisation des souffrances à Gaza".

Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle. Les défenseurs de la cause palestinienne reprochent à West de réduire une crise humanitaire à une simple tendance virtuelle. « Ces commentaires sont une insulte à ceux qui se battent pour la justice », a écrit un internaute, tandis qu’un autre rappelait les propos controversés de West en 2022, lorsqu’il avait déclaré « aimer les nazis », entraînant la rupture de plusieurs partenariats commerciaux.

Ce n’est pas la première fois que Kanye West suscite la controverse. En 2018, il avait soutenu Trump, arborant une casquette « Make America Great Again » à la Maison Blanche, qualifiant le président de « frère » partageant une « énergie de dragon ». La même année, il avait choqué en suggérant sur TMZ que l’esclavage était « un choix », une remarque jugée historiquement aberrante. Sa campagne présidentielle chaotique de 2020, marquée par des discours décousus, avait également soulevé des inquiétudes sur sa santé mentale.