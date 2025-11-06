Kanye West rencontre le rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto et exprime ses regrets envers le peuple juif

Le rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto a reçu cette semaine une visite pour le moins inattendue : celle du rappeur Kanye West. Selon des images diffusées jeudi soir, l'artiste américain a exprimé de profonds remords concernant ses propos passés sur le peuple juif lors d'un entretien mardi avec le dirigeant des institutions "Shuva Israël".

Le rabbin Pinto a accueilli chaleureusement Kanye West et l'a encouragé par des paroles de Torah et de lumière. "Un homme ne se définit pas par ses erreurs, mais par la manière dont il choisit de les réparer. C'est là la véritable force de l'être humain : la capacité de se repentir, d'apprendre et de construire des ponts d'amour et de paix", a déclaré le rabbin.

West s'est présenté avec humilité, cherchant le pardon et souhaitant ouvrir un nouveau chapitre. La rencontre s'est conclue sur un espoir partagé d'un avenir fondé sur le respect et l'unité entre peuples et religions, ancré dans un engagement envers la vérité et la paix. Les deux hommes ont exprimé leur volonté de servir d'exemple au monde entier sur le pouvoir de la foi et de la réconciliation.

Cette démarche intervient après plusieurs années de scandales. Le rappeur avait notamment provoqué l'indignation en publiant un morceau faisant l'éloge d'Adolf Hitler, le dirigeant nazi. Cette chanson avait été largement condamnée et bannie de la plupart des plateformes de streaming, dont Spotify, Apple Music et YouTube.

L'artiste controversé s'était précédemment déclaré nazi et était connu pour ses déclarations antisémites répétées. Cette rencontre avec le rabbin Pinto pourrait-elle marquer un véritable tournant dans son parcours ? Seul l'avenir le dira.