Kanye West replonge dans l'antisémitisme : "Je suis nazi, j'aime Hitler"

Kanye West a repris ses déclarations antisémites sur le réseau social X, publiant ouvertement "J'aime Hitler" et "Je suis nazi". Ce retour à la controverse intervient après une semaine déjà mouvementée, marquée par l'apparition provocante de son épouse Bianca Censori aux Grammy Awards et son annonce concernant son diagnostic d'autisme.

https://x.com/i/web/status/1887824082005111130 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le rappeur a fréquemment tenu des propos antisémites par le passé. L'année dernière, son épouse avait boycotté le lancement de son nouvel album en raison de sa rhétorique anti-juive. Lors d'un événement à Chicago, qui avait été rapidement interrompu, il avait déclaré : "Je suis toujours fou, bipolaire, antisémite. Et je suis toujours le roi".

En décembre 2023, lors d'une performance à Dubaï, il avait été filmé chantant : "Comment puis-je être antisémite ? Je viens de b***** une j****". Suite à cet incident, son épouse Bianca avait insisté pour qu'il présente des excuses à la communauté juive.

Il s'était alors exécuté dans un message en hébreu : "Ce n'était pas mon intention d'offenser ou de rabaisser, et je regrette profondément toute la douleur que j'ai pu causer", avait-il écrit, s'engageant à tirer les leçons de cette expérience et promettant de faire preuve de plus de sensibilité et de compréhension à l'avenir.

Cette nouvelle série de posts controversés survient après plusieurs années de déclarations antisémites répétées, malgré ses excuses publiques et les tentatives d'intervention de son entourage pour modérer ses propos.