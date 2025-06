L'acteur Michael Rapaport appelle les Juifs américains à la vigilance après les récentes attaques antisémites

L'acteur et humoriste américain, Michael Rapaport, a récemment appelé la communauté juive des Etats-Unis à la vigilance après les récentes attaques antisémites qui ont eu lieu à Boulder dans le Colorado dimanche et à Washington, le mois dernier, a rapporté le New York Post. Il a averti les Juifs du pays de ne pas espérer d'aide extérieure : "La cavalerie ne vient pas pour nous. Ils n'en ont rien à faire", a-t-il déclaré dans son podcast "I Am Rapaport".

Michael Rapaport a exprimé sa frustration face au silence des autres communautés face à ces attaques contre les Juifs. Il a critiqué le manque d'indignation du public face à ces incidents, contrastant avec le soutien généralisé manifesté lors d'autres mouvements de justice sociale, et a exhorté la communauté juive à rester vigilante et proactive pour assurer sa propre sécurité.

L'artiste juif a évoqué l'attentat terroriste perpétré dimanche juin à Boulder, dans le Colorado, où Mohamed Sabri Suliman, un Egyptien de 45 ans, a utilisé un lance-flammes de fortune et des cocktails Molotov pour attaquer des participants à une manifestation pro-israélienne, blessant 12 personnes, dont une survivante de la Shoah âgée de 88 ans. Le terroriste a déclaré aux autorités qu'il avait l'intention de "tuer tous les sionistes" et qu'il avait planifié l'attaque depuis plus d'un an.

Michael Rapaport a également fait référence à l'attentat à l'arme à feu du 21 mai dernier devant le Capital Jewish Museum à Washington, D.C., où Elias Rodriguez a assassiné deux employés de l'ambassade d'Israël, Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim, en criant "Free, free Palestine !".