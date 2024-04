L'ADL publie un classement des universités américaines dans la lutte contre l'antisémitisme

L'Anti-Defamation League (ADL) a publié jeudi un rapport examinant l'antisémitisme dans les universités et collèges américains. L'index, intitulé "Campus Anti-Semitism Report Card", analyse les incidents signalés, la vie juive sur les campus et les actions menées par les universités pour lutter contre l'antisémitisme et protéger les étudiants juifs. Sur les 85 établissements d'enseignement supérieur évalués, seuls deux ont obtenu un A (très bien) : l'Université Brandeis dans le Massachusetts et l'Université Elon en Caroline du Nord. 17 établissements ont obtenu un B (bien), 29 un C (presque bien), 26 un D (passable) et 14 un F (échec), dont l'Université Harvard.

https://twitter.com/i/web/status/1778408809402077349 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'ADL a consulté un panel d'experts et s'est entretenue avec des administrateurs de campus pour établir une liste de 21 critères d'évaluation, classés en trois catégories : actions et politiques administratives, incidents sur le campus et vie étudiante juive.

Le rapport met en avant les bonnes pratiques des établissements les mieux notés. Par exemple, l'Université Brandeis a été la première université privée à révoquer la reconnaissance officielle du chapitre Students for Justice in Palestine (SJP) suite à ses activités après les attaques du 7 octobre. À l'inverse, de nombreux établissements à travers le pays échouent à traiter l'antisémitisme de manière adéquate.

AP Photo/Steven Senne

Jonathan Greenblatt, directeur national de l'ADL, a déclaré : "Comme tous les étudiants, les étudiants juifs méritent de se sentir en sécurité et soutenus sur le campus. Ils méritent un environnement d'apprentissage exempt d'antisémitisme et de haine." Emma Law-Oppman, de l'organisation Mothers Against College Antisemitism, a souligné qu'il était temps pour les campus d'agir afin de protéger les étudiants de la haine et de l'antisémitisme qui prolifèrent dans les universités du pays.

L'ADL fournit également des ressources et des directives aux établissements pour améliorer le climat sur leur campus. Le site web du rapport propose un outil permettant de comparer jusqu'à trois universités simultanément. Ce classement fait partie de la campagne "Not On My Campus" récemment lancée par l'ADL, appelant les universités américaines à s'engager à ne tolérer aucun antisémitisme.