L’administration Trump a révoqué plus de 6 000 visas étudiants depuis janvier

Depuis son entrée en fonction le 20 janvier, l’administration du président Donald Trump a annulé plus de 6 000 visas étudiants étrangers, a confirmé lundi le département d’État américain. Cette décision s’inscrit dans une politique de durcissement du contrôle migratoire, notamment à l’encontre des étudiants étrangers soupçonnés de violations de la loi ou d’activités jugées menaçantes pour la sécurité nationale.

Selon le département d’État, les visas ont été révoqués pour divers motifs, allant du simple dépassement de séjour aux infractions pénales. Fox News, qui a révélé l’information, cite des responsables affirmant que de nombreux cas concernaient des faits d’"agression, conduite en état d’ivresse, cambriolage ou soutien au terrorisme". Environ 200 à 300 visas ont été spécifiquement annulés en vertu de l’article 3B de la loi américaine sur l’immigration et la nationalité, qui permet de refuser ou de retirer un visa pour des motifs liés au terrorisme.

Cette vague de révocations intervient dans un climat de tension sur les campus américains. L’administration Trump a reproché aux universités de ne pas agir suffisamment contre l’antisémitisme et a particulièrement ciblé les étudiants étrangers ayant participé aux manifestations pro-palestiniennes. Plusieurs arrestations menées par les services de l’immigration ont suscité la controverse.

Parmi les cas emblématiques figure celui de Mahmoud Khalil, ancien étudiant diplômé de l’université Columbia et résident légal aux États-Unis. Très impliqué dans les mobilisations étudiantes en faveur de Gaza, il a été arrêté en mars par des agents en civil, qui affirmaient que sa carte de résident permanent avait été révoquée. Relâché sous caution en juin, il a depuis déposé une plainte de 20 millions de dollars contre l’administration américaine.

Dans le même temps, Washington a annoncé la suspension de la délivrance de visas de visite aux habitants de Gaza, y compris à des blessés cherchant à se faire soigner aux États-Unis.