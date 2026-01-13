Les États-Unis classent trois branches des Frères musulmans comme organisations terroristes

L’administration du président Donald Trump a officiellement désigné trois branches moyen-orientales des Frères musulmans comme organisations terroristes, une décision accompagnée de sanctions financières et pénales susceptibles d’avoir des répercussions diplomatiques, notamment avec le Qatar et la Turquie.

Les départements américains du Trésor et d’État ont annoncé mardi des mesures visant les branches libanaise, jordanienne et égyptienne du mouvement islamiste. Washington estime que ces organisations représentent une menace pour les États-Unis et leurs intérêts. La branche libanaise a été classée par le département d’État comme « organisation terroriste étrangère », le niveau de désignation le plus sévère, rendant passible de poursuites pénales toute forme de soutien matériel. Les branches jordanienne et égyptienne ont, elles, été inscrites par le Trésor sur la liste des « terroristes mondiaux spécialement désignés » pour leur soutien au Hamas, organisation terroriste.

Dans un communiqué, le secrétaire d’État Marco Rubio a affirmé que ces décisions constituaient « les premières étapes d’un effort durable visant à entraver la violence et la déstabilisation menées par les branches des Frères musulmans, où qu’elles se produisent ». Il a assuré que les États-Unis utiliseraient « tous les outils disponibles » pour priver ces groupes des ressources nécessaires à leurs activités.

Selon l’ordre exécutif signé par Donald Trump, une branche du mouvement au Liban a lancé des roquettes contre Israël après l’attaque du 7 octobre 2023, tandis que des responsables jordaniens du groupe ont apporté un soutien au Hamas. Les dirigeants des Frères musulmans rejettent toutefois ces accusations et affirment renoncer à la violence.

Fondés en Égypte en 1928 et interdits dans ce pays depuis 2013, les Frères musulmans sont également bannis en Jordanie depuis avril dernier. Des analystes estiment que la décision américaine sera saluée par certains alliés, comme les Émirats arabes unis et l’Égypte, mais qu’elle risque de compliquer les relations avec d’autres partenaires régionaux.

Au-delà du volet diplomatique, cette désignation pourrait aussi avoir des conséquences sur les politiques migratoires et les demandes d’asile aux États-Unis et dans plusieurs pays occidentaux.